Slýcháte od lidí, že mushing není sport? Například šachisté si podobných narážek musí vyslechnout nepočítaně…

Naštěstí ne. Berou nás jako sportovce. Máme i individuální disciplíny, kde je člověk na lyžích a jeden pes. Ve skandinávských zemích je náš sport obrovsky populární. Přední zástupci jiných sportů, například biatlonu, vyzkoušeli naše psy a konstatovali, že je to úžasné, protože pes dokáže obrovsky zvednout fyzický výkon člověka. I slavný biatlonista Fourcade má podobnou zkušenost. To je pro nás skvělá reklama.

V Čechách ale zatím mushing známý není, že?

To je pravda, ale pomaličku propagace roste, zájem médií i sponzorů stoupá. Na to, jak jsme malá země bez velkých hor a s mírným klimatem, tak patříme v závodech psích spřežení mezi špičku. Porážíme Nory, Švédy, kteří to mají jako národní sport. Další věc je, že my jsme malý sport, máme skromný sportovní svaz. Nemáme ani finanční podporu ČUSu, jako mají kolektivní a olympijské sporty, ta podpora je minimální.

Vy máte 19 psů. Jak těžké je je uživit?

Vše jsou to sibiřští husky. Za měsíc sežerou 200 kilo hovězího masa a 100 – 150 kilo kvalitních granulí. Podle toho, v jaké tréninkové fázi se nacházíme. Čím náročnější tréninky, tím víc žerou. Nemůžu je ošidit. Hodily by se mi taková malá soukromá jatka.

Jak ty psy poznáte?

Mám je pojmenované, dobře si je pamatuju. Mám je rozdělené na mladé a staré, oni dobře reagují na jména.



Jak je to s fenkami, když hárají? S ženami je to při jejich dnech ve sportu těžké. Platí to i pro fenečky?

Když hárají holky, tak je to v pohodě, horší je to s těmi kluky. (smích) Potom se relativně sehraný tým rozdělí na dvě party – partu hárajících holek, kterým je vcelku šumák, že mají svůj cyklus, ale dalších 14 psů se změní v bandu kreténů a je těžké to udržet na uzdě. Hárající feny raději selektuji ze smečky a jezdí se mnou všude, aby je psi neviděli. Úplně nejlepší je někam odjet na 14 dnů, nechat si doma psy krmit.



Je znát výpadek psů po nějaké jejich nemoci, zranění?

Určitě je, ale nefunguje to jako u lidí, kdy nás 14-21 dnů bez sportu poznamená. Pes se do kondice dostává strašně rychle. Stačí 2-3 dny intenzivního tréninku a pes je zase zpátky ve formě.



Dochází při závodech ke zranění?

Bohužel se stává, že se pes zraní. Většinou je to nějaký zlomený prst na noze, drápky, rozříznutá tlapka, když na něco ostrého šlápne. Také může mít namožené zápěstí, rameno. To pak potřebuje 14 dní v klidu, teplo a masáže.



Vy své psy masírujete?

Mám na to odborníka. Kamarádka z Cínovce se tomu věnuje. Ale už vím co a jak, takže své psy také dokážu namasírovat.

Kdy mají husky nejlepší věk na závodění?

Nejrychlejší jsou psi mezi 2 – 4 rokem věku. Jdou do všeho po hlavě, utíkají dopředu a co nejrychleji. Pro vytrvalostní závody jsou nejlepší psi ve věku 3 – 7 let.



Když už je pes starší tak jde do sportovního důchodu? Necháváte si doma i staré psy?

Jsou závodníci, kteří se pejsky snaží udat příbuzenstvu, kamarádům, lidem, kteří chtějí parťáka na aktivní turistiku a dokážou se o to plemeno postarat. Já si je nechávám všechny. U mě pes běhá do nějakých 9 let. Pak trénuje a pokud má chuť běhat a nebrzdí tým, tak i závodí. Daleko víc pak sleduji jeho zdravotní stav. I ve vysokém věku ale toto plemeno dokáže odběhnout závod dlouhý 300 kilometrů. Ale po tom desátém věku života už psy nezapřahám, užívají si života.



Poznáte na psovi, když už to na závodění není?

Stále je baví závodit, ale nejsou už tak rychlí. Jsou i více unavení, a to i mentálně. Je potřeba toho psa více motivovat.



Kolik psů závodí?

Mám teď generační obměnu. Můj současný tým je ve věku mezi 7 – 10 lety. Mám pět malých devítiměsíčních puberťáků, v příští sezoně se začnou seznamovat s prací v saních, postrojích, začnou běhat svoje první kratší závody. Abych to shrnul – mám 10 závodních psů. Pět psů je mladých, máme i tři důchodce a také jednoho handicapovaného pejska, který vběhl pod vlak, který mu amputoval nožičku. Je to náš maskot.



Musíte mít velký dům pro své psy!

Mám malý domeček se středně velkou zahradou. A poměrně tolerantní sousedy.



A tipuji, že tolerantní manželku nebo přítelkyni.

Tolerantní přítelkyně se odstěhovala. Tolerance skončila. (smích) Můžu se tak naplno věnovat tomu, co mě baví a naplňuje. Jsou to samozřejmě závody psích spřežení.



Ondřej Holl