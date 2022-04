Úvodní útoky oba celky proměnili, ale pak se rozjel liberecký brankostroj a tak v končící 8. minutě vedli hosté 1:5. V začínající 13. minutě šel do domácí branky Tomáš Zmatlík, který nahradil Perského a hned kryl sedmičku z ruky Poláka. V následující minutě za stavu 3:7 si bral trenér Kuliš první oddechový čas. Tomáš Zmatlík v brance exceloval, když kryl hned tři brejky Liberce v řadě. V běžící 29. minutě snížil domácí Edelman na rozdíl dvou branek 10:12 a další branka padla do sítě Liberce z ruky Vargy. Liberec ale okamžitě kontroval a Lokomotiva 3 sekundy před přestávkou měla výhodu devítimetrového hodu. Bohužel šel míč jen do břevna.