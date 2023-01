Proti dvaadvacáté hráčce světa Čang Šuaj uspěla i v osmém vzájemném utkání. V duelu zahrála 33 vítězných úderů a zaznamenala jen 13 nevynucených chyb.

"Výsledky jsou jedna věc, ale je fakt, že mám v Austrálii ze své hry dobrý pocit. I v Adelaide jsem předváděla dobrý tenis, jen jsem čelila těžkým soupeřkám. V Melbourne zatím hraji konzistentně a moc nechybuji. Sedí mi i servis. Poslední zápas byl určitě nejlepší, jaký jsem tu letos odehrála," uvedla rodačka z Loun.

Bývalá světová jednička vynechala minulý ročník Australian Open kvůli zraněné ruce. Nejlépe v Melbourne skončila před čtyřmi lety, kdy hrála semifinále. "Vloni mě mrzelo, že jsem tu nebyla. Mám Austrálii a tento turnaj ráda. Ve druhé části sezony to bylo lepší, ale i tak jsem nebyla stále stoprocentní. Až poté jsem cítila, že se vracím ke své hře. Teď v tom pokračuju a jsem stejně jako na US Open ve čtvrtfinále," doplnila Plíšková.

Třicetiletá Češka se probojovala mezi osm nejlepších hráček na grandslamu pojedenácté. Spolu s o tři roky starší Běloruskou Viktorií Azarenkovou patří k nejzkušenějším čtvrtfinalistkám Australian Open. "Zkušenosti pomohou. Na druhou stranu jsou tam ale hráčky, které v této fázi nikdy nebyly a mohou naopak hrát bez tlaku a užívat si to," řekla Plíšková.

V boji o semifinále vyzve Polku Linetteovou. Na rodačku z Poznaně narazí potřetí za posledních pět měsíců. Na konci srpna uspěla ve 2. kole US Open po dramatickém boji česká tenistka (6:2, 4:6. 7:6), na listopadovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové zvítězila Linetteová (6:4, 6:1). Polka se dostala do čtvrtfinále grandslamu poprvé.

"Nechci říkat, že to je dobrý los, i když podle žebříčku to tak je. Viděla jsem ji tento týden hrát a předvádí dobrý tenis. Nesmím jít na kurt s tím, že vše bude fajn a vyhraju," podotkla Plíšková. "Hodně se zlepšila a věří si. Je to bojovnice, která hraje skvěle od základní čáry. Nesmím jí dát čas na její hru. Když ale předvedu to, co dnes, bude to mít každá soupeřka se mnou těžké," doplnila česká tenistka.

Zároveň je ráda, že má po boku opět německého kouče Saschu Bajina, ke kterému se na konci minulého roku vrátila. "Získali jsme spolu několik úspěchů, proto jsem ho vzala zpět. Věřím, že máme před sebou ještě hodně turnajů a úspěchů. Doufám, že vyhrajeme i nějaké trofeje," dodala Plíšková.