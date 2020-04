Vedení Lokomotivy Louny nad tím, jak vše bude, až se sportovní činnost nouzovým stavem ochromené země rozjede, neustále přemýšlí. „Nikdo neví, jak se pauza projeví na dotacích od MŠMT a města. My jsme závislí i na podpoře sponzorů, kteří se těžce shánějí. Tímto bych jim rád poděkoval. Sport je důležitý, přesto rozumím, že teď firmy, které nás podporují, budou mít starosti, jak udržet své zaměstnance a potažmo i jejich rodiny, které jsou na sebe závislé.“

Po skončení nouzového stavu klub čeká valná hromada, na které se finanční stránka bude řešit. „Ekonomicky potřebujeme zajistit halu, dopravu, platby za soutěže a další náležitosti. Jistě si uděláme finanční anylýzu a domluvíme se na prioritách,“ říká Ševčík.

Přestože sport přesunul nyní na druhou kolej, za paralyzovaný klub ho mrzí předčasný konec hned z několika důvodů. „Poslední roky se nám daří nábory nových dětí, uvažujeme dokonce o založení týmu dívek, což by pro Louny byla skvělá zpráva. Celkem slušně měli rozjetou sezonu naši muži a starší dorost, který měl ambice na postup do extraligy. Tři naše kategorie hrají i pravidelné česko-německé soutěže, které jsou velmi prestižní. Vždy dobře reprezentovaly náš okres na mezinárodní úrovni. Měli jsme naplánované letní kempy pro všechny kategorie, ale nejsem schopný říct, jestli se uskuteční. Upřímně mě ale teď zajímá především zdraví všech našich členů a jejich rodin, s dohráním soutěží jsem ani nepočítal. Doufám, že všichni kolegové trenéři se nedostanou do potíží a ´den poté´ se všichni opět budeme věnovat házené. Mám pro náš klub jedno velké překvapení, moc se těším, až se dostaneme do normálního stavu, kdy všichni budeme pokornější,“ uzavírá šéf Lokomotivy.



