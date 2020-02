Jak hodnotíte uplynulý rok?

Ač jsem celoživotním optimistou, tak musím konstatovat, že sport v Ústeckém kraji nevzkvétá. Toto smutné konstatování je opřeno o objektivní hodnotící ukazatele, výkonnost, trend vývoje výkonnosti a vývoje počtu sportujících, sportovní infrastrukturu. Ve všech uvedených parametrech jdeme v kraji dolů. V nejlépe sledovatelném ukazateli – výkonnosti – zachraňují kvalitu „držáci“ individuálních sportů: plavkyně Simona Kubová, aerobička Adéla Citová a házenkářky Mostu. Ale nejvíce alarmujícím ukazatelem je pravidelný roční úbytek sportujících, ten nikdo nikde neuvádí a neptá se na jeho příčiny. Vidíme až důsledky.

To souvisí s nedostatečným financováním klubů ze strany státu, o kterém se stále diskutuje. Jaký je váš názor na tu problematiku?

Pokud někdo stále říká a píše, myslím politici a stát, že podpora pohybu a zdravého životního stylu je téměř prioritou státu, a potom ministr Plaga totálně a opakovaně oseká rozpočet sportu v České republice na jednu z nejhorších podpor v Evropě, tak popisuji důvody, proč je sport v kraji a v celé republice na cestě dolů. Věřte mi, že nebýt měst a obcí, tak sport v celé republice téměř neexistuje. Současný stav je pokrytectví vrcholných politiků a státu, vyrovnávané díkybohu osvíceností starostů a zastupitelů v městech a obcích.

Jaká je podpora klubů ze strany sportovních svazů, které sdružuje Česká unie sportu? Jak si na tom stojí kluby v Ústeckém kraji?

Podpora klubů v kraji je stran střešních sportovních svazů minimální. V rozpočtu klubů je podpora od svazů v průměru 5 % rozpočtů klubů. To je na první pohled strašné číslo. Ale pokud si řekneme „A“, je třeba říci „B“. Svazům bohužel nic jiného nezbývá. Svazy dostávají od státu stále méně a jsou hodnoceny téměř výhradně podle výsledků reprezentace na ME a MS. Musí tedy logicky investovat do činností, které jim nesou finance jen do reprezentace.

Hodně si slibujete od Národní sportovní agentury pod vedením Milana Hniličky. Jaká je vize a jak by měla spolupráce fungovat?

Milan nebude mít situaci lehkou, ale minimálně bude mít jeho Agentura už v roce 2021 svůj rozpočet a nebude se moci opakovat situace, kdy z alokovaných financí na sport zaplatí MŠMT 1,5 miliardy na inkluzi. To je, věřím, minulost v nešťastném standardu financování sportu, i když ještě letos jdou finance na sport přes MŠMT. Ale hlavně věřím, že argumentací věrohodného člověka za sportovní prostředí, kterým Milan je, dojde k navýšení podpory financí pro sport alespoň do úrovně střední podpory v Evropě.

V jaké kondici je Česká unie sportu?

Logicky v úplně totožné, v jaké je celý český sport. Členy České unie sportu jsou téměř všechny základní sportovní svazy, fotbal, hokej, atletika, plavání, tenis, celkem skoro 80 základních střešních svazů českého sportu a asi milion registrovaných sportovců ve sportovních klubech v celé ČR.

Mohou vůbec za této situace vyrůst v Ústeckém kraji další sportoviště?

Určitě by měla vyrůst. Vláda představila velmi ambiciózní investiční plán. A vím, že města a obce v celém kraji mají připravené investiční záměry na nové sportovní stavby. Ale při této příležitosti musím zmínit jeden velký problém. Bývalá ministryně školství Valachová zastavila příspěvky na údržbu a provoz sportovních zařízení. Byly to příspěvky malé, ale byly. Dnes majitelé sportovišť nedostali už několik let na údržbu ani korunu. To může být docela časovaná bomba na úrovni lávky v Tróji…

Začíná tradiční anketa Sportovec roku. Kdo by měl podle vás vyhrát v celém kraji?

Vždy jsem na tuto otázku odpovídal vyhýbavě, dnes udělám výjimku a vezmu si na pomoc nejvýraznější výsledky ankety Sportovec měsíce Ústeckého kraje v roce 2019. Věřím, že mezi kolektivy mají šanci mostecké házenkářky, které postoupily do Ligy mistrů, kde dvakrát remizovaly. U jednotlivců dávám velkou šanci Simoně Kubové se třemi pátými místy z ME v plavání a Adéle Citové za zisk už druhého titulu mistryně světa v aerobiku.





SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE ROKU V ÚSTECKÉM KRAJI



11. 2. ŽATEC A LOUNY, 19.00, Vrchlického divadlo Louny

13. 2. TEPLICE, 19.00, Krušnohorské divadlo Teplice

18. 2. CHOMUTOV, 19.00, Městské divadlo Chomutov

20. 2. DĚČÍN, 19.00, Městské divadlo Děčín

25. 2. ÚSTÍ NAD LABEM, 19.00, Dům kultury Ústí nad Labem

5. 3. MOST, 19.00, Městské divadlo v Mostě

10. 3. LITOMĚŘICE, 18.00, Městské kulturní zařízení Litoměřice

31. 3. MOST, 19.00, Městské divadlo v Mostě (krajské finále)