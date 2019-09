Jak s odstupem času hodnotíte sezonu?

Když se dnes na ni podívám s mírným odstupem času, tak mám především obrovskou radost z toho, jak se naše basketbalová akademie opět posunula dopředu. Naším hlavním cílem bylo maximální zefektivnění tréninkového procesu, který je v naší akademii založen hlavně na komplexním rozvoji kondiční připravenosti, individuálních dovedností jednotlivce a zdravotní zabezpečení naší Tygří smečky. Díky skvělé práci našeho realizačního a trenérského týmu můžeme hrdě prohlásit, že loňská sezona byla vůbec nejúspěšnější v šestileté historii našeho klubu. Tři naše družstva si vybojovala pro nadcházející sezonu příslušnost v Celostátních ligách a družstvo našich nejmenších Tygříků U11 vybojovalo titul mistra Severních Čech a na Národním finále obsadilo v konkurenci nejlepších dvanácti týmů z celé ČR výborné 3. místo.

Co se děje během letní pauzy?

Letní pauzu jsme měli prvních čtrnáct dní v červenci, pak už jsme se začali připravovat na novou sezonu. V červenci jsme pořádali mezinárodní basketbalový skills camp, týden na to proběhl příměstský tábor, který máme jako soustředění pro naše přípravky a nejmenší Tygříky U11. Obou akcí se zúčastnilo okolo 150 hráčů a hráček. Srpen patří v naší akademii již tradičnímu kondičnímu soustředění, které probíhá ve dvou turnusech v Libochovicích.

A co samotná příprava na nový ročník?

Příprava na novou sezonu 2019/2020 začal prakticky hned po skončení té minulé, což znamená na začátku května. Po konci sezony dostanou vždy všechna družstva týden volno, pak už nově složená družstva trénují ve složení, v jakém budou nastupovat v budoucí sezoně. Poté začíná klasická letní dřina, která je rozdělena do několika bloků, dle jednotlivých věkových kategorií. Muži trénují celý rok dvakrát v týdnu, zde žádná speciální příprava na sezonu neprobíhá. Přípravy na novou sezonu neprobíhají pouze na hřišti, ale také „u stolu“ kde je třeba zajistit rozpočet, sportovně technické zajištění celé akademie a především prostory pro tréninky a zápasy, což je bohužel pro nás v současnosti ten největší problém. Vzhledem k tomu, že v Lounech je pouze jedna školní tělocvična, kde je možno hrát celorepublikové soutěže, nemáme dostatečný počet tréninkových jednotek a jelikož je zázemí tohoto sportoviště v katastrofálním stavu, nevíme, jak dlouho budeme moci v tomto prostředí hrát. Letošní sezonu jsme na toto sportoviště získali výjimku od České basketbalové federace, ale v budoucnu již nebude možné na ligové úrovni basketbal hrát, což je pro nás velký problém.

Co očekávat od nové sezony? Budete s áčkem útočit na vyšší příčky? A jaké cíle bude mít mládež?

Od nadcházející sezony po letošních úspěších očekáváme všichni v klubu hodně. Hlavním cílem bude navázat na kvalitní tréninkový proces a další rozvoj našich talentů, který jak jsem již zmiňoval, bohužel brzdí nedostatek tréninkových jednotek. Muži letos budou bojovat v jedné z divizí Severočeské ligy a hlavním cílem je opět zapojit co nejvíc mladých hráčů ročníku 02, 03 a 04, což se nám velice osvědčilo v minulé sezoně. Chceme, aby kadeti a junioři postupně převzali v týmu mužů vůdčí role a naším plánem je do tří let vybojovat 2. ligu. V mládežnických kategoriích máme letos cíl v podobě udržení Celostátní ligy juniorek U19 a kadetů U17, ale hlavně si přejeme co nejvíc radosti z pohybu a rozzářených dětských očí z každého vstřeleného koše. Největším naším cílem stále zůstává, aby se každé dítě, které přijde do naší basketbalové akademie od nás naučilo zdravé soutěživosti, umění přijmout vítězství i porážky a hlavně respektovat jeden druhého!

Ondřej Holl