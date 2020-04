Jak jste přijali fakt, že se sezona nedohraje? Chtěli jste do posledních možných chvil pokračovat, nebo jste jako halový sport již cítili riziko?

Předčasný konec letošní sezony jsme v naší basketbalové akademii přijali jako fakt, se kterým nikdo z nás nemůže nic udělat. Ve chvíli, kdy došlo k uzavření škol a s ním také jejich tělocvičen, což jsou naše jediné tréninkové a zápasové prostory, bylo jasné, že o předčasném konci sezony za nás všechny rozhodla vyšší moc. Nikdo z nás však na začátku března nepředpokládal, že to bude trvat až dodnes. Přerušení tréninků a zrušení zbytku mistrovských utkání ale chápeme. Vzhledem k vývoji pandemie a faktu, že zdraví dětí a nás všech je číslo jedna, to vnímáme jako nejlepší řešení. Tuto nepříjemnou situaci se snažíme v Basket Academy využít pro přípravu a práci na našem zlepšení pro sezonu nadcházející.

Nařídili jste individuální přípravu a čekali, jak se situace vykrystalizuje, nebo jste tak nějak počítali s tím, že se nebude moct dohrát a sezona bude zrušená?

Na začátku jsem si myslel, že za dva nebo tři týdny bude po všem a my budeme moci dál pokračovat a sezona se normálně dohraje, takže jsme dali dětem volno. Po čtrnácti dnech jsme ale všichni pochopili, že v této sezoně už se hrát nebude. Rozhodnutí o zrušení mistrovských utkání ze strany federace byla definitivní tečka za sezonou. V tu chvíli již bylo jasné, že tréninková pauza naší Tygří smečky bude ještě minimálně měsíc, a tak připravil hlavní trenér akademie Jakub Hnátek videotrénink s ukázkou, jak je možné pracovat na svém zlepšení, především po fyzické stránce sám doma.

Jak se na uplynulou sezonu díváte? Povedla se áčku, nebo nepovedla?

Z pohledu áčka byla sezona povedená především díky tomu, že se nám podařilo do mužů zapracovat další dva mladé nadějné kadety ročníku 2004, což jsme již před minulou sezonou u mužů vyhlásili jako hlavní cíl následujících let. Výsledkově dopadla zhruba tak, jak jsme před sezonou po zveřejnění systému Severočeské ligy předpokládali; boj o sedmé místo byl reálným obrazem našich současných možností v konkurenci 18 družstev z Ústeckého a Libereckého kraje.

Co bylo podle vás vydařené? A co vás naopak zklamalo? Měli jste ambice hrát v první skupině?

Radost jsem měl z toho, že letos v týmů chlapů hraje už sedm kadetů U17, kteří mají na hřišti stále větší a větší porce minut; jejich role v týmu je důležitější. A zklamání? Zklamaný jsem já osobně letos na hřišti nebyl. I když se nedařilo dle představ nebo se prohrálo, jde pro naše mladíky vždy o cenné zkušenosti do budoucna. Ambice hrát v první skupině Severočeské ligy jsme určitě měli, protože do každého utkání jdeme s respektem k soupeři a zároveň vždy chceme podat co nejlepší výkon a vyhrát, ale Most a Teplice v této sezóně postoupily zaslouženě.

Zdálo se, že trpíte nestálostí výkonů. Čím to bylo dané?

Nevyrovnanost výkonů našeho týmu je daná především tím, že hrají mladí kluci, kteří v mužské kategorii hrají svou první nebo druhou sezonu. My staří už netrénujeme vzhledem k pracovní vytíženosti tak jako dřív, a to je prostě znát. I proto chceme, aby mladíci hráli stále víc a získávali na hřišti větší jistotu a sebevědomí, které za pár let, věřím, určitě zúročí.



Před dvěma lety jste soutěž vyhráli. Od té doby se ale kádr změnil, že? Tehdy se to opravdu sešlo.

Ano, přesně tak… tenkrát se to sešlo! Sestavili jsme téměř ten nejsilnější tým odchovanců lounského basketu z generace 1982 až 1987, který byl navíc posílený o tři zkušené hráče z Karlových Varů. Severočeskou ligu jsme vyhráli stylem start - cíl. Už před sezonou jsme věděli, že v tomhle složení odehrajeme pouze jednu sezonu. Bylo totiž v plánu, že nastoupí mládí a tým mužů se bude několik let přebudovávat.

To se vám daří. Co je pro mladé důležité?

Pro mladé hráče je důležité, aby měli na hřišti své minuty, i když se jim zrovna nedaří. To já osobně vidím u našich mladíků jako jednu z největších chyb, kterou dělají - když se jim nedaří, mají hlavy dole. Proto od nás dostávají prostor a hrají stále víc a víc. To je totiž jediná možná cesta, abychom se v Lounech mohli chodit koukat za pár let na kvalitní ligový mužský basketbal.

Je pro vás Severočeská liga stropem? Po vyšší soutěži netoužíte?

V současné době je SČL určitě naším stropem, ale do budoucna určitě chceme posunout mužskou složku z našich odchovanců do vyšších pater. O tom, jak vysoká patra to budou, rozhodne především a pouze to, jak tvrdě budou ochotní na sobě kluci pracovat.

Jak bude vypadat příprava na novou sezonu? Již máte nějaký plán?

Na novou sezonu se připravujeme od chvíle, kdy předčasně skončila ta minulá. U mužů bude probíhat příprava již tradičně v Lounech.

Víte i to, jestli se kádr bude nějak měnit?

Do sezony 20/21 budeme nastupovat ve stejném složení. Počítáme se zapojením dalších dvou až tří nových kadetů U17.

Jaký předpokládáte vývoj soutěže? Mám tím na mysli, jestli nějaký klub kvůli tíživé ekonomické situaci neodpadne.

Vzhledem k tomu, že Severočeská liga je amatérská soutěž, nebude mít nynější ekonomická situace na vývoj soutěže žádný negativní dopad.

Jste spokojení s prostředím, ve kterém domácí zápasy hrajete? Kolik na vás chodí diváků?

S prostředím a zázemím, ve kterém hrajeme, rozhodně spokojení nejsme. I kvůli divákům, kterých na basketbal v Lounech chodí stále více, si přejeme nějaké důstojnější sportoviště se zázemím pro mistrovská utkání a naše akce. Věřte, že není vůbec lehké sledovat z hřiště nebo pozice trenéra, kdo z příchozích diváků se přezul nebo si vzal návleky.