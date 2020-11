Už před časem jste tvrdil, že váš mrzí to, že futsalová liga stojí. Řekl jste, že s tím máte morální problém. Jak jste to myslel?

Vidím atmosféru v naší lize. Když se vyskytne problém, tak se kluby rozhodnou, že se hrát nebude. Už na jaře jsem byl hodně naštvaný, když se rozhodlo o titulu bez toho, že by byla snaha soutěž dohrát. Přitom hrát pak v červnu šlo. To byla pro mě katastrofa. A teď to pokračuje dál, zase není vůle hrát.

Hlasování o restartu dopadlo jednoznačně?

Hrát teď chtěly jen týmy Plzně a Chrudimi. A samozřejmě také my. Ostatní kluby byly proti pokračování. Štve mě, že nikdo nechce najít cestu, jak by se dalo hrát. To naznačuje, že futsalová liga v České republice nechce a nemá zájem jít směrem k profi sportu. S tím se nemůžu smířit.

Problém bude v tom, že liga není profesionální, je v ní jen pár profi klubů.

Deset let říkám, že jestli chceme zkvalitnit náš sport, tak musíme postupně udělat kroky k tomu, aby soutěž byla profesionální. Ale jsem z bývalého Sovětského svazu, takže mě tu nikdo neposlouchá.

Jak tedy zkvalitnit soutěž?

Prvním krokem je udělat superligu, nebo extraligu. I když to bude těžké, i když ztratíme třeba půl mančaftů, ale tak to prostě je. Ty horší týmy tedy ať hrají druhou ligu, která bude amatérská, nebo poloprofesionální. Ale měli bychom zkusit založit ligu, ve které budou působit jen ekonomicky silné týmy. V současné době je liga rozdělená na čtyři pět silnějších týmů, které chtějí titul, hrát nahoře, ale zbytek pomalu ani nemá zájem o play off. To je špatně! V lize je pak 80% zápasů jasných.



Co by superliga přinesla?

Když bude kvalitní liga, tak budou sponzoři. Bez peněz se hrát nedá. Kdo by ale sponzoroval klub, který nemá doktora ani druhého brankáře. Já nechci tyto týmy urážet, ale hrají jen pro zábavu, trénují dvakrát týdně. Znají svůj strop. Pak jsou ale v lize obrovské rozdíly, nepůsobí to na případné partnery dobře.



Nehledě na sportovní kvalitu těch týmů…

Nehrají futsal, ale kopanou. Nebo zápas. Tam není nic o futsalu. Ale znovu opakuji, že nechci nikoho urážet. Chápu, že to některé týmy hrají pro zábavu, že si přijdou zakopat.

Jak z toho ven?

Musíme si říct, jakým směrem se chceme vydat. Jestli to chceme směřovat k profesionalismu, k poloprofesionalismu, nebo jestli chceme amatérskou soutěž. Ale jen kvalitní soutěž přinese zájem médií, sponzorů a diváků. Nechci dělat selekci, ale všude to tak je. Lepší liga musí být vzorem pro ostatní týmy, které mají méně peněz. Aby se snažily najít si sponzory a dostat se mezi elitu. Vidím to tak v jiných zemích. Třeba v Rusku má superliga 9 týmů. Ve druhé lize je pak 40 týmů. Rozdíly jsou obrovské.



Dlouhodobým problémem futsalu je to, že není olympijským sportem. I proto není tolik na očích.

To je pravda, ale není to ten hlavní problém. Dalším krokem by mělo být rozdělení futsalu a fotbalu. Tady je to tak, že fotbalisti mají futsal jako doplňkový sport. Ale pokud budou brát ligové kluby fotbalisty, tak se přeci nikdy nebudou zlepšovat. Když odejde jeden, vezmou z nižší fotbalové soutěže druhého. V Česku je spoustu vynikajících fotbalistů, je to fotbalová země. Ale futsal a fotbal jsou dva rozdílné sporty! Futsal, aby se rozvíjel a posouval, musí mít specialisty. Ale tady je úroveň taková, že přijde fotbalista David Černý a hned ve své první futsalové ligové sezoně je povolaný do futsalové reprezentace. To přeci není normální. Fotbalová škola je tu velice dobrá, ale ta futsalová žádná.



Futsalisti se rekrutují z fotbalistů, není tu žádná futsalová mládež.

Přesně, není možné se specializovat na výchovu futsalistů, na mládež. Všichni zároveň hrají fotbal. Já už řadu let toužím udělat futsalovou školu pro děti, mám spoustu plánů s ní. Ale kteří rodiče by mi dali děti na futsal, když ten sport není profesionální, když v něm není vidina kvalitní ligy? Raději dají děti na jiné sporty, ve kterých vidí profesionální vzory. Futsal je tady zkrátka jen odvětvím fotbalu. V zahraničí se každý klub snaží vychovávat své hráče, ale tedy se to nedělá. Tady se berou fotbalisti z nižších lig. Tak to nikdy není, všude je futsal samostatný sport.

Jaká je cesta?

Zakázat hrát fotbal futsalistům. Udělali to tak v Bělorusku i Polsku. Hráčům futsalu se ale musí nabídnout adekvátní finanční ohodnocení. V Polsku hraje soutěž 16 týmů. Někdo by řekl, že tam bude obrovský rozdíl v kvalitě, ale není tomu tak. I desátý tým má v kádru Brazilce, má portugalského, španělského trenéra. Zkrátka pokud chceme, aby šel futsal nahoru, tak musíme udělat nějaké kroky. Udělat extraligu a zakázat futsalistům hrát fotbal. Máme v lize pět šest týmů, které by to zvládly. Pokud se objeví extraliga, tak se objeví sponzor. Teď bohužel nikdo takový není.



Co Teplice a sponzoři?

Máme společnost Červa. Ale mrzí mě, že nám nepomáhá město. Trošku jsme naštvaný, že nás nikdo nevidí, neslyší, nevšímá si nás. Dvanáct let tu děláme sport, děláme dobrou reklamu Teplicím, ale moc si nás nevšímá. Jsme nejpopulárnější halový sport v Teplicích, hrajeme ligu jako jediní. Ale nemáme od města žádnou slevu na halu, žádnou výjimku. Měli jsme jen množstevní slevu, jakou můžou mít všichni.



Jak probíhala jednání s městem?

Byl jsem několikrát za Kuberou, několikrát pak za Hynkem Hanzou. Bohužel politika města k profesionálnímu sportu je špatná. Profesionální kluby nepodporuje.



Jak je to jinde?

Ve Španělsku jsou kluby, které vlastní privátní společnosti, ale jednoznačně vím, že z půlky rozpočtu pomáhá město. Ne, že by město bylo vlastník, ale z půlky pomáhá. Bělorusko, Rusko 95% procent státních klubů. Je to odlišné než tady, bohužel. Nechceme miliony. Ale třeba i 100 tisíc by pomohlo.



Ten dlouhodobý nezájem vás musí hodně ubíjet.

Strašně moc. Uvažuju o tom, že bych hrál jinde. Třeba v Dippoldisvalde. Tam je člověk, který má vztah k sportu. Mohli bychom hrát německou ligu. Vzhledem k tomu, že se plánuje německá bundesliga, tak i bundesligu. Jeslti to takhle bude pokračovat v české lize, tak bych klub přesunul do Dippoldiswalde. Je to kousek od Teplic, hala je tam pěkná. Možná tam budou mít větší zájem.

V minulosti jste mluvil o Krupce.

Tam by to možná šlo, vedení města je jiné, než je tady. S panem Matoušem a panem Roučkem jsem stokrát mluvil, byla to korektní jednání a optimistická. Vyšli by nám vstříc, podpořili by nás. Ale v Krupce není hala, ve které by se dala hrát liga. Je tam malé hlediště, hřiště je moc blízko zdi. Nejde s tím nic dělat. Teplická hala je ideální, jen ta plocha není ideální. Ale bohužel, zájem města je minimální.



Jaká je teď situace v týmu? Pica Pao se prý rozhodl odejít do Itálie. Přidají se další?

Nemůžeme s tím nic dělat. Bereme to profesionálně. Nemůžeme hráčům bránit hrát, jsou profíci. Šel do Itálie, chápu ho. Černý scénář je, že se začne až v lednu. Možná někteří z našich hráčů odletí domů. Byli by tu bez rodin. Ale když nám nepovolí trénovat, tak pustím domů hráče, kteří budou mít zájem. Zatím letěl domů Keko, pak přiletí.



Jste spokojený se stávajícím kádrem?

Vše se odvíjí od finančních možnosti klubu. My nemáme své odchovance, musíme usilovat o cizince, nebo o Čechy kteří hrají v české lize. Ale letos jsme neměli šanci najít kvalitní české hráče, ti lepší hrají pod smlouvou. Naopak jsme ještě ztratili Černého, našeho nejlepšího hráče. Museli jsme proto sáhnout po cizincích. Na to, jaké máme možnosti platů, tak ten kádr je kvalitní.



Ukázalo se to i na hřišti?

Odehráli jsme v lize jen pět zápasů, k tomu jeden pohárový. Většinou se síla týmu ukazuje tak v půlce sezony. Hráči se musí sehrát, navíc máme nového trenéra. Ten je kvalitní, vytvořil skvělou partu, ale herně si to musí ještě sednout. Co jsem vysledoval, tak potenciál týmu je velký.