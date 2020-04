Co pro vás znamenají současné události a s nimi spojené uzavření bazénů?

Mimořádná opatření a uzavření bazénu znamená úplné zastavení rozvoje plaveckých sportů v Žatci. Bohužel nemůžeme plavání suplovat jinou aktivitou a venkovní plavání nelze v této roční době také realizovat. Zastavit jsme museli plavání dětí, rodičů s dětmi, plaveckou školu, závodní plavání a aquaerobic. Celkově tak mimořádná situace postihla kolem 260 sportovců, především dětí.

Bude plavání čekat na vývoj situace, na to, že by se mohlo za měsíc dva závodit, nebo je i letní sezona zrušena bez náhrady?

Plavání v České republice je závislé na rozhodnutí vlády, potažmo hygieny. Základem je otázka otevření bazénů pro přípravu reprezentantů a závodních plavců. Na základě otevření bazénů bude řešeno pořádání závodů dle termínové listiny. Zatím Český svaz plaveckých sportů čeká.



Jak nyní funguje klub plavání? Dáváte svým svěřencům individuální tréninkové plány?

V rámci možností zasíláme motivy a motivační videa. S nejlepšími plavci organizujeme individuálně kondiční přípravu.



Jak takový individuální plan vypadá? Jak se liší příprava cca 10 letých plavců a těch starších, 15 a výše?

Mladším plavcům samozřejmě doporučujeme zejména dostupné sportovní aktivity venku v přírodě - kolo, běh na aerobní úrovni pro udržení kondice. Rozvoj síly a pohyblivosti je pro starší plavce a vychází z tréninků suché přípravy - kruhový trénink zaměřený na posílení posturálních svalů a hlavních svalových skupin. Zařazujeme také intervalový dynamický trénink.



Co vše se dá na suchu dělat, co je pro plavce nejdůležitější v této současné situaci?

Tak především je potřeba se udržovat v kondici a střídat rozvoj vytrvalosti a rychlosti a síly. V podstatě takový triatlonový trénink - kolo-běh, běh-kolo, plavání nahradit posilováním.

Nebude vám v létě komplikovat situaci v bazénu případná odstávka? Nebo už ladíte s provozovateli tréninky a další?

V letních měsících bude určitě odstávka bazénu v červenci, v srpnu plánujeme již plavecké soustředění k zahájení nové sezony. Chtěli bychom po našem soustředění plavat v bazénu v Žatci nebo na koupališti, pokud to situace dovolí. Budeme jednat s městem o otevření bazénu již v srpnu místo tradičního září.



Nakolik může akutální siutace poznamenat klub? Mám tím na mysli finanční stránku. Neutrpíte?

No, je to opravdu nepříjemné, ale protože nejsou výdaje za provoz, činnost, startovné a podobné náklady se také nenavyšují, spíše se snižují. Na druhou stranu máme dotace od svazu, MŠMT, města Žatec a ty musíme řádně vyúčtovat, nebo vrátit. Takže bychom rádi co nejdříve znovu provozovali všechny aktivity.

Může se stat, že kvůli tomu budete třeba muset mít méně trenérů?

Ano samozřejmě, pokud se plavání do konce června nerozjede, může dojít k dobrovolnému nebo nucenému odchodu trenérů.

Pojďme si zhodnotit sezonu vašeho oddílu. Jaká zatím byla? Co se povedlo, co ne?

Plavecká sezona má dvě části - zimní (plave se na krátkých bazénech) a letní, která se plave na dlouhých bazénech (50m). V zimní sezoně jsme získali velmi dobré umístění ve všech kategoriích na MČR. Z mladých plavců bych zmínil Jitku Kašovou, Dorotku Rábovou, Sofii a Vanesu Diepoldovou, Johanu Rábovou, Týnu Dvořákovou, Jakuba Kroulíka. Na medaile jsme dosáhli v nejprestižnějších kategoriích dorostu a dospělých. V dorostu získala tři medaile a titul Mistra České republiky Lenka Bešíková; na třetí místo také doplaval Kristián Balon. V dospělých stále vévodí motýlkářským tratím naše odchovankyně, účastnice OH Lucie Svěcená. V juniorech máme aktuálně dva reprezentanty České republiky, kteří mohou plnit limity na ME, MS a dokonce také na OH, která byla o rok posunuta. Tak uvidíme, snad to vše brzy zdárně dopadne.