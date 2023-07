Dokázala to! Kadaňská skokanka o tyči Apolena Švábíková výkonem 390 centimetrů vybojovala stříbrnou medaili na Evropském olympijském festivalu mládeže. Překonala tak svou o šest let starší sestru Amálii, která na stejné akci získala v roce 2015 bronz.

Kadaňská skokanka o tyči Apolena Švábíková. Foto: olympijskytym.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Když se dozvěděla, že bude stříbrná, plakala. Po závodě si Apolena přes videohovor hned volala se svou sestrou Amálií, aby se podělila o dojmy z finálového závodu. „Doufám, že nejsi zklamaná,“ ptala se starší sestra. Mladší hned do telefonu vyhrkla: „Jsem! Já chtěla být první!“

Přesto měla nakonec ze stříbrné medaile radost. „Porazila jsme ségru, přestože jsem skočila stejný výkon jako tehdy ona. Druhý místo je ale lepší, než třetí,“ smála se nakonec Apolena. Pokud si myslíte, že když jsou obě sestry úspěšné závodnice ve stejné disciplíně, tak jsou i velké rivalky, mýlíte se. „Vzájemně se podporujeme. Milujeme, když každá skočí víc. Obě nás to dojímá,“ řekla Apolena.

Pro mladší Švábíkovou je stříbro na EYOF zatím nejcennější medailí. „Je to můj největší úspěch. Když jsem na třetí pokus neskočila 3,95, tak jsem byla smutná a vůbec jsem si neuvědomila, že mám medaili, ale teď už jsem šťastná a spokojená.“

Na Apolenu začátkem srpna čeká další výzva mistrovství Evropy do 20 let v Jeruzalémě. „Evropu jsme ještě nezažila, tak to bude velká zkušenost.“