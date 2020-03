V minulém roce sbíral úspěch za úspěchem, triumfoval ve Skotsku i v Americe, díky svým vítězstvím si dokonce mohl podat ruku s princem Charlesem. Rok 2020 pro něj měl být podobně úspěšný, možná ještě lepší. Nakonec je ale vinou nebezpečně se šířícího nového koronaviru vše jinak. “Cítil jsem, že tohle bude můj nejlepší sportovní rok. Mám životní formu. Jde mi, na co sáhnu, překonávám jeden osobni rekord za druhým. Hrozně moc jsem se těšil na sezónu, až všechnu tu formu zhodnotím. Cítil jsem se v ní i proto, že se mi konečně vyhnula všechna zranění,” povzdechne si Tuláček při myšlence na ztracenou sezonu, ve které měl velké cíle. V plánu měl obhajobu všech získaných titulů, posunutí českého a světového rekordu v hodu závažím do výšky i další mety. Nic z toho se neuskuteční, sezona je v skotských hrách odpískaná.

“Je to hodně náročné na psychiku. Těžko se totiž trénuje s tím, že v podstatě není důvod, když závody nebudou. Ale trénuji. Mám to štěstí, že i když je vše zavřené, tak se mohu připravovat v domácích podmínkách. U garáže mohu dělat odhody kettlbellem (činka s drždalem - pozn. autora) a doma ve sklepě mám posilovnu. Jsou to sice trošku tvrdší podmínky, ale já to mám rád, vyhovuje mi to.” Tuláček bere také pomoc starším spoluobčanům jako jakýsi trénink. “Většinou se jedná o panelové byty bez výtahu, takže když jdu do třetího patra po dvou až třech schodech, tak je to pořádně tvrdý trénink, tvrdší jsem snad v životě neměl,” usmívá se holohlavý sympaťák, který bez nároku na odměnu zajede nakoupit léky, potraviny, poté vše přinese až před dveře bytu.

Za odpoledne stihne rozvézt nákup až patnácti lidem, nejdále byl zatím v Litvínově. Případné nákazy se coby zdravý a silný jedinec nebojí. Strach má z jiné věci. “Z toho, že bych ji mohl dále šířit a ublížit svému okolí. Proto používám respirátor a ochranné brýle, k tomu jsme velice důsledný v hygieně.” Cílem mladého sportovce je motivovat své okolí k podobné činnosti. “Přidávají se ke mně sportovci I ostatní lidé z okolí. Z toho mám radost. Stejně jako z velkého a kladného ohlasu.”

Vladislav Tuláček je k zastižení na telefonním čísle 774 590 098.