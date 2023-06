Předposledním sedmým kolem pokračovala druhá tenisová liga smíšených družstev i severočeské divize. Všichni tři ligoví zástupci z regionu byli úspěšní. Louny doma těsně zdolaly předposlední Karlovy Vary. V nejsilnější pražské skupině A nováček TK Ústí nad Labem rozhodl a nejtěsnější výhře v souboji se sousedem v tabulce Sokolem Říčany v závěrečných mužských čtyřhrách.

LTK Liberec ve skupině C přehrál doma předposlední tým Plíšková Tennis Academy z Říčan. Ve skupinách první severočeské divize si upevnily pozice v čele tabulek TK Most C a LTK Liberec C Rochlice.

Výsledky, druhá liga A: Louny - TCG Karlovy Vary 5:4, Měchenice - Kladno 6:3, Cheb - Slávia Plzeň B 7:2, Mariánské Lázně - Škoda Plzeň 3:6. Do první ligy míří vedoucí Měchenice, jistými sestupujícím jsou už Karlovy Vary a poslední Mariánské Lázně, Louny jsou zatím čtvrté a mají jistou účast v příštím ligovém ročníku.

Skupina B: TK Ústí nad Labem - Sokol Říčany 5:4, Oáza Praha - LOB Bohnice 6:3, Start Praha B - Tábor 5:4, LTC Modřany - SK Praha Hamr B 5:4. Jistým vítězem skupiny jsou Modřany a prvním sestupujícím Bohnice. Celky od třetího Tábora, Oázy Praha, Hamru po šesté Ústí nad Labem mají stejný počet bodů, sedmé Říčany na sedmém sestupovém místě o bod méně. Ústečtí tenisté proto musí v posledním kole na kurtech Oázy Praha uhrát co nejlepší výsledek.



Druhá liga C: LTK Liberec B - Plíšková Academy Říčany B 6:3, Houštka Stará Boleslav - DTJ Hradec Králové B 5:4, Český Brod - Slovácko 4:5, Eden Hradec Králové Dvůr Králové 3:6. Skupinu vede Houštka, sestoupí poslední Eden Hradec Králové a zřejmě i předposlední Plíšková Academy Říčany B, Liberec B má na pátém místě stejně bodů jako další tři týmy a v sedmém kole zajíždí do Uherského Hradiště k zápasu se Slováckem.



I. Severočeská divize A: Kadaň - Chomutov 9:0, Panorama Teplice - Louny B 2:7, Litoměřice - Duchcov 1:6, Źatec - Most C 3:6. Skupina B: Liberec C Rochlice - Štětí 6:0, Hrádek nad Nisou - ČLTK Biž. Jablonec 2:5, Česká Lípa - Start Liberec 5:4, Frýdlant - Břízky Jablonec 8:1.

AUTOR: Jaroslav Přibyl