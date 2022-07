V C skupině druhé ligy skončil LTK Liberec B čtvrtý, céčko LTK z Rochlic skončilo s dvěma výhrami předposlední a sestupuje do první Severočeské divize. V této nejvyšší regionální soutěži se stali vítězi skupin bez porážky TK Ústí nad Labem a ČLTK Jablonec a střetnou se 3. září 2002 na ústeckých kurtech v baráži o postup do druhé ligy.

Výsledky 7. kola 2. ligy A: Louny - Kladno 4:5, Most B - Žatec 8:1, Cheb - Karlovy Vary 5:4, Měchenice - Most C 6:3. Konečné pořadí: 1. Měchenice 14, 2. Louny B. 12, 3. Most B 12, 4. Kladno 12, 5. Cheb 10, 6. Karlovy Vary 10, 7. Źatec 8, a 8. Most C 7 bodů. Při rovnosti bodů rozhodovalo o umístění lepší skóre jednotlivých zápasů.

Skupina C: Liberec B - Liberec C Rochlice 1:5, předehráno, Český Brod - Pardubice B 9:0, Houška Stará Boleslav - Říčany 4:5, TC Hradec Králové B - Dvůr Králové 3:6. Konečné pořadí: 1. Český Brod 12, 2. Říčany 12, 3. Dvůr Králové 12, 4. LTC Liberec B 11, 5. TC Hradec Králové 8 10, 6. Houštka Stará Boleslav 10, 7. LTK Liberec C Rochlice 9, 8. LTC Pardubice B 8 bodů.

Výsledky 7. kola I. Severočeské divize: TK Ústí n.L. - Dubí 9:0 kont, Duchcov - Kadaň 9:0 kont. Dubí i Kadaň závěrečné zápasy vzdaly, Louny B - Panorama Teplice 5:4, Chomutov - LTK Teplice 6:3. Konečné pořadí 1. TK Ústí 14, 2. Louny B 13, 3. Duchcov 12, 4 Panorama Teplice 11, 5. Chomutov 10, 6. Kadaň 8, 7. Dubí 7. a 8. LTK Teplice 7 bodů.

I. Severočeská divize B - 7. kolo: ČLTK Jablonec - Česká Lípa 7:2, Hrádek n. Nis. - Start Liberec 5:4, LTC Děčín - Frýdlant 3:6, Břízky Jablonec - VŠST Liberec 5:4. Konečné pořadí : 1. ČLTK Jablonec 14, 2. Hrádek Nnis. 13, 3. Start Liberec 12, 4. Břízky Jablonec 10, 5. Frýdlant 9, 6. Česká Lípa 8, 7. Děčín 7 bodů, 8. VŠST Liberec 7 bodů. O umístění na 5. - 7. místě rozhodne dohrávka zápasu Česká Lípa - Děčín.

Jistými sestupujícími z I. Severočeské divize jsou poslední týmy ze skupin LTK Teplice a VŠST Liberec, vzhledem k sestupu tří severočeských týmů z druhé ligy budou sestupovat i celky ze sedmých míst. Do I. Severočeské divize si pro příští rok zajistily postup vítězové II. Severočeské divize Slavoj Litoměřice a SK Štětí.

Autor: Jaroslav Přibyl