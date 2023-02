Po opatrném začátku se hosté drželi až do čtvrté minuty, kdy na tabuli svítil stav 4:4. Pak se domácí rozjeli a během další čtyřminutovky, během níž nedali Skřivánci ani bod, odskočily do osmibodového vedení. Na konci první čtvrtiny to bylo již o patnáct bodů, 25:10.

Ve druhé čtvrtině se dostávali k zakončení i hosté, ale poločasový stav 50:31 dával tušit, že by stovka mohla padnout.

Během prodloužené přestávky dorazilo na palubovku další trio Skřivánků a citelně svým spoluhráčům pomohlo. Druhý poločas už byl v podstatě vyrovnaný, jak herně, tak bodově. Polovinu svých bodů si hosté na své konto připsali z trestných hodů. Domácím se závěr sice nepovedl podle představ, ale stovku nastříleli. Oním kulatým bodem byl proměněný jeden trestných hodů z ruky Zollpriestera. Po něm uzavíral bodový účet opět z trestných hodů Bleha.

Louny jsou zatím na čele soutěže a za týden je čeká utkání posledního kola základní části v České Lípě, která je v tabulce třetí.

„Sice jsme dneska byli bez Kocourků, ale alespoň dostali šanci všichni hráči, kteří byli na lavičce. Kluci z Ústí k nám jeli kvůli nehodě na dálnici tři hodiny. Pokud by přijeli včas a kompletní, asi by to bylo jiné. Z výkonem mladých jsem byl ale spokojen. Po základní části nás čeká dvoukolové play off. První se čtvrtým a druhý se třetím. Vítězové si to pak rozdají ve finále soutěže. Hráčů teď máme dost a věřím, že příští rok už budeme mít dva celky,“ uzavřel hodnocení po zápase trenér Jakub Hnátek, který tentokrát odehrál bez střídání celé utkání.

BA Louny - Skřivánci Ústí nad Labem 102:81 (25:10, 50:31, 71:51)

BA Louny: Hnátek 20 (5x 3 body), T. Peterka 20, M. Peterka 15, Pospíšil 9 (1), Kocek 9, Vopinka 8, Grundza 6 (2), Bleha 4, Tarasov 3 (1), Chotěborský 3 (1), Zollpriester 3, Svoboda 2.

Skřivánci: Vávra, Perner, Tůma, Zaremba, Rottenborn, Vávrů, Kočárník, Pletl.

Jaroslav Tošner