"Nejvíc si považuju juniorského titulu mistra světa z roku 1993, jelo se v italském Corve. A ještě vyhraného závodu světového poháru v roce 2004 z Tábora. Ten rok jsem měl skvělou formu, byl jsem i mistr republiky," říká dnes 45letý Ausbuher.

Za to, kam se dostal, prý vděčí obrovským tréninkovým dávkám. "Hlavně jako mladý jsem trénoval hodně. Ale tehdy se trénovalo jinak, byla Tréninková střediska mládeže. Kdyby dnes někdo dával mladým takový objem, tak ho ženou."

Na juniorský mistrovský titul se podbořanský rodák snažil navázat i v kategorii do 23 let a později mezi dospělými. "Ve třiadvacítkách jsem byl 700 metrů před cílem první, pak jsem spadl. Mezi dospělými jsem skončil nejlépe šestý v holandském Zeedamu (rok 2006 - pozn. autora). Tam to bylo tak, že jsem počítal, že už se jede poslední kolo. Ale jelo se pak ještě jedno. Měl jsem to už nastavené na spurt."

Po skončení závodní kariéry se Kamil Ausbuher věnuje elektrikaření, sportovat ale nepřestal. Hraje kuželky za podbořanský oddíl. Když se ohlíží za úspěchy, je spokojený. "Poznal jsem celou Evropu, získal kamarády. Užil jsem si to. Kariéra ale byla jako na houpačce. Na konci už to nebylo dobré. Nedržela mi záda. Tělo za ta léta najetých kilometrů prostě řeklo dost."



Ondřej Holl