Krasobruslení bylo pro malého Karla přirozenou volbou, vždyť jeho tatínek byl v sezoně 1975/1976 třetí v mistrovství Československa. Později se věnoval trénování, které ho přivedlo v roce 1989 do Milána.

Karel junior začínal v Litvínově, do Itálie se odstěhoval se svými rodiči jako šestiletý. Do školy chodil na Apeninském poloostrově, do Čech se ale vracel na vyrovnávací zkoušky.

V roce 1997 debutoval na juniorské Grand Prix, o rok později získal v Itálii juniorský mistrovský titul, zúčastnil se i světového šampionátu své kategorie.

V sezoně 2002/2003 vyhrál první ze svých pěti titulů šampiona své země v krasobruslení.

Před olympiádou v Turíně v roce 2006 získal "Kajo" italské občanství, pod pěti olympijskými kruhy tak nereprezentoval Českou republiku, ale Itálii. V krátkém programu skončil na 25. místě.

Svou aktivní kariéru 175 centimetrů vysoký blonďák ukončil v roce 2010. Poté se začal věnovat trénování mládeže.



Karel Zelenka v současnosti žije v Miláně. Má rád tenis, auta, muziku, tancování, kino nebo cestování. Čas od času zavítá zpátky do Čech, nevynechá ani rodné Louny.

