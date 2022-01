Od úvodních minut se hra přelévala z jedné strany na druhou. Po jedné nebezpečné akci hostů ze 7 minuty se míček dostal ke Smištíkovi, který ho okamžitě poslal Linkovi. Ten se u levého mantinelu otočil kolem P. Hocha a zamířil přesně do šibenice. Do další šance domácích se řítil Láník, ale bránící Petr Hoch jej poslal k zemi a sudí nařídil trestné střílení. Svůj nájezd však Linka neproměnil. V 18. minutě dostali domácí výhodu přesilové hry, kdy byl Sokolov potrestán za špatné střídání. Přesilovou hru Lokomotiva nevyužila. Naopak inkasovala z rychlé akce na jeden dotek, kterou přesně zakončil Soukup.

Druhá třetina přinesla opět vyrovnanou hru, kdy se oba celky snažili probít pozornou obranou soupeře, ale pokud byla obrana překonána, byli na místě gólmani, kteří šance zneškodnili.

V končící 37. minutě byl vyloučen domácí Klokočník a za dalších 18 vteřin si k němu na trestnou lavici sedl ještě Turek. Sokolov výhodu dvou mužů v poli využít nedokázal, navíc málem inkasoval, když z trestné lavice naskočil do hry Klokočník, zachytil přihrávku Sokolova a okamžitě vysunul Linku do protiútoku. Ten ale Heimerleho v brance překonat nedokázal.

Muselo rozhodnout závěrečné dějství, ve kterém se hra přitvrdila. Ve 36. minutě se sice Linka neprosadil, ale vyražený míček přistrčil k levému mantinelu na Turka a jeho střela se zastavila až síti Sokolova. V končící 56. minutě rozehrávali hosté z levého rohu před brankou Frajta. Novák rozehrál míček přímo k úplně volnému Soukupovi před brankou, který už před sebou neměl nikoho kromě Frajta a mířil přesně. Vyrovnáno na 2:2. Drama vrcholilo. Sokolov dostal domácí pod tlak. Několika skvělými zákroky se blýskl Frajt v brance. Nerozhodný stav vydržel jen dvě minuty. Domácí se vymanili z tlaku a přesnou střelou poslal Lokomotivu do vedení Čonka.

Do konce utkání scházelo 27 sekund. Na trestnou musel po zákroku u mantinelu domácí Linka. Hosté si vzali oddechový čas a po něm místo odvolaného brankaře poslali na hrací plochu šestého hráče. Přesilovku však nesehráli dobře, navíc v čase 59:55 poslal Čonka míček přes celé hřiště do prázdné branky.

Lokomotiva vybojovala zcela zaslouženě cenné tři body, ale nebylo to vůbec lehké.

„Sokolovští namíchali tvrdý beton, na který narážely naše sbíječky dlouho neúspěšně. My jsme však byli trpěliví a věřili jsme v kvality našeho útoku a taky brankáře, kterého jsme nechali slušně vyniknout. Dnes jsme do toho dali opět tu naší lounskou nadstavbu. díky skvělé atmosféře a ono to klaplo. Děkujeme soupeři za hru, divákům za skvělou kulisu,“ uvedl po zápase trenér Jiří Lindner.

Příští kolo přinese v sobotu 29. ledna okresní derby, ve kterém poslední Jazzmani Žatec budou v kadaňské hale hostit lounskou Lokomotivu.

TJ Lokomotiva Louny-STARNET - Florbal Sokolov 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

Branky: 7. Linka, 46. Turek, 59. a 60. Čonka - 19. a 56. Soukup. Vyloučení: 5:1; využití: 0:0, v oslabení 0:1, 65 diváků.

Lokomotiva Louny: Frajt – Čížek, Čonka, Linka, Láník, Paseka, Fürstl,Turek, Smištík, Princ, Bezrouk, Klokočník, Helšus, Mašek, Petrok, Hrdlička.

Florbal Sokolov - Hiemerle – P. Hoch, A. Hoch, Hlavsa, Kleiner – Novák, Soukup, Konvalina, Šafránek, Skopový.

Jaroslav Tošner