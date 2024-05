Vojenský prostor v Žatci, který běžně slouží tréninku profesionálů, bude tentokrát patřit účastníkům extrémního překážkového závodu Spartan. V posledním červencovém týdnu zde proběhne hned několik závodů včetně Spartan Charity a speciálu pro handicapované děti. Pokud chcete poznat, co všechno vaše tělo a mysl dokážou, neváhejte se připojit.

Spartan ilustrační foto | Foto: Spartan Central Europe

Nové zázemí našly závody Spartan v areálu 41. mechanizovaného praporu v Žatci a na běžce tak čeká 27. července opravdu zajímavý terén i atmosféra, kterou jinde nezažijí. Na trať se mohou postavit zkušení sportovci i začátečníci, děti nevyjímaje. „Závody Spartan jsou pro všechny, kdo mají rádi pohyb a baví je překážky. Atraktivní jsou ale i pro ty, kdo se zúčastní jen jako diváci,“ říká Tereza Šolcová, CEU Managing Director, Spartan Central Europe.

Spartan podpoří charitativní projekt a chystá i speciální závod

V Žatci se kromě 5km Sprintu s 20 překážkami, který je druhým závodem v Národní sérii ČR, poběží také závod Charity, kdy svou účastí podpoříte dobrou věc. Konkrétní projekt, který obdrží finanční podporu, vzejde z hlasování veřejnosti. Na facebookovém profilu závodů Spartan naleznete již nyní informace, jakým způsobem můžete registrovat charitativní projekt z Ústeckého kraje, pro nějž bude posléze možné hlasovat.

Dále se v rámci žateckých závodů poběží Spartan Kids, kategorie pro děti od 4 do 15 let, v níž se nacházejí trasy dlouhé 1-4 km a překonat je třeba 10-20 překážek. Tuto dětskou kategorii obohatí rovněž Spartan Special pro handicapované děti, které budou mít k dispozici asistenty.

Adrenalinová výzva v kraji chmele

U závodů Spartan hraje hlavní roli rychlost a obratnost, rozhodně by vám ale nemělo chybět ani nadšení. Jak říká elitní závodník Pavel Hrdina, který byl i součástí vítězného týmu na poslední mistrovství světa v Abu Dhabí, tak hlavní je udržet si motivaci. „Pro mě osobně je největší motivací získat co nejvíce prvních míst a také to, že bych rád byl vzorem pro lidi ve svém okolí a jednou i pro své děti,“ přibližuje Pavel Hrdina, co ho žene kupředu. Pyšní na sebe rozhodně můžete být i tehdy, pokud vaše výsledky nebudou patřit k nejlepším. Už samotné dokončení závodu je vítězstvím. Sáhnete si na dno svých sil, ale ten pocit, že jste to dokázali, je k nezaplacení.

Jakmile překonáte překážky na trati závodů Spartan, všechny životní už vám potom nebudou připadat tak náročné. V případě, že závody v Žatci nestihnete nebo budete chtít pokračovat další výzvou, máte letos příležitost ještě ve dnech 5.-6. října v Bedřichově. Tak neváhejte, registrace již běží.

O závodech Spartan

Spartan patří k nejpopulárnějším extrémním překážkovým závodům na světě. V roce 2010 jej založil Joe De Sena a z Ameriky se rychle rozšířil do dalších zemí. Roku 2013 si jej mohli poprvé vyzkoušet závodníci také v České republice. Závod je rozdělen do několika kategorií lišících se délkou a náročností trati (Stadion, City, Sprint, Super, Beast, Ultra Beast, Hurricane Heat /12HR / 24HR, Agoge), svou zvláštní kategorii mají i děti od 4 do 14 let. Postupovat je následně možné na evropské a světové šampionáty (Spartan European Championship, Spartan World Championship a Trifecta World Championship).