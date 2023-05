Sportovci se loučí se zakladatelem lounské atletiky. Zemřel Josef Frolík

Lounská atletika se halí do černé barvy. O víkendu zemřel ve věku 82 let zakladatel lounské atletiky, čestný člen ASK ELNA Počerady Josef Frolík.

Josef Frolík. | Foto: ASK ELNA Počerady