Vedle čtenářů Deníku budou hlasovat také trenéři, sportovní novináři, zástupci ČUS a další subjekty, ale pouze hlasy čtenářů Deníku rozhodnou o tom, kdo se stane Hvězdou Deníku.

Vyplněné hlasovací kupony je třeba donést do okresních redakcí nebo je doručit poštou na adresu Velká Hradební 10, 400 01 Ústí nad Labem nejpozději do 11. září. Slavnostní vyhlášení, které bylo kvůli koronavirové pandemii odloženo, proběhne v Hotel & Restaurant Větruše (Fibichova 392/23, Ústí nad Labem) ve středu dne 16. září od 18 hodin. Galavečer bude moderovat Petr Vichnar.

Jednotlivci dospělí

Artur Omarov (zápas řeckořímský, Czech Wrestling Chomutov)

Mistr ČR 2019 kategorie muži, 18. místo na ME, 8. místo na MS, bronzový medailista z mezinárodního turnaje světové série United World Wrestling. Trenér Ladislav Šnelly.

Tomáš Franta (plavání, TJ Slávie Chomutov)

V roce 2019 obsadil 9. místo na ME v Glasgow, kde překonal české rekordy ve všech svých startech. Získal dalších pět titulů mistra ČR.

Simona Kubová Baumrtová (plavání, TJ Slávie Chomutov)

V roce 2019 se stala šestinásobnou mistryně České republiky, na mistrovství Evropy obsadila třikrát 5. místo a stala se neúspěšnější členkou české výpravy. Na MS v Koreji obsadila 9. místo na 100 metrů znak. Jako první český sportovec se kvalifikovala olympiádu v Tokiu, po které plánovala přerušit kariéru a založit rodinu. Kvůli odsunutí Her na rok 2021 tak musela svoje plány přehodnotit.

Dominika Zachová (házená, DHK Baník Most)

Kanonýrka a sběratelka medailí, která svými góly pomohla dostat Most historicky poprvé do vyhlášené Ligy mistrů. A tam se jí splnil osobní sen - zahrála si proti vyhlášenému Györu. „Je to tým, kterému fandím a teď jsem proti němu hrála. To se nedá snad ani popsat. Je to opravdu světová špička,“ řekla Zachová.

Dominika Müllnerová (házená, DHK Baník Most)

Nejúspěšnější mostecká házenkářka, která získala v roce 2019 s týmem DHK Baník Most sedmý český titul. Müllnerová je v Mostě jediná, která má všech 7 titulů. Pamatuje postup do nejvyšší soutěže z roku 2010, kdy v Mostě působila jako dorostenka. Nikdy nepřestoupila a Most, ač pochází z Ústí nad Labem, jí obrovsky přirostl k srdci. Fanoušci, kteří ji milují, se jí ptají: Dokážeš tady udělat deset titulů?

Jakub Langhammer (Krušnoman Triatlon Team Litvínov)

Člen litvínovského klubu úspěšně závodí v zahraničí. Při olympijském triatlonu v Subic Bay na Filipínách vybojoval stříbro. Zlato vyhrál při Ironman 5150 Davao v Thajsku. V Malajsii při Challenge Iskandar Puteri na tratích polovičního Iromana bral bronzovou medaili.

Lamb Autrey (basketbal, BK ARMEX Děčín)

V loňské sezoně opora děčínských basketbalistů a bodový lídr týmu. Výrazně přispěl k zisku posledního stříbra. Letos přestoupil k rivalovi do Ústí nad Labem.

Milan Myšík (cyklistika enduro, Norco KUR enduro team)

Po několika letech opět dokázal, že tvrdá koncepční práce nese ovoce. Myšík se dokázal prosadit ve světě a doma v ČR nenašel přemožitele. Po loňském titulu mistra ČR, si letos vyjel titul pro evropského šampiona. Výsledky 2019 - Mistr Evropy, 3. místo v Alpské Enduro sérii, 1. místo Enduro série Ještěd a Klínovec (2 závody/2 vítězství), 2. místo Azores Enduro fest, 3. místo Madeira Enduro Challenge, 40. místo EWS Whistler (nejlepší český výsledek za poslední 3 roky), nejlepší český reprezentant v světovém žebříčku EWS Global Ranking.

Matěj Syrovátka (silový trojboj, OST Varnsdorf)

Bojoval ještě v kategorii juniorů a opět zažil výborný rok. Získal tři tituly mistra ČR, vyhrál MS v trojboji a v samostatném benchpressu. Drží světové a evropské rekordy.

Matěj Ščerba (atletika, AC Ústí nad Labem)

Ústecký atlet si v roce 2019 vylepšil osobní rekord ve skoku o tyči na 555 centimetrů. Tato meta mu navíc zajistila účast na halovém ME v Glasgow, kde skončil 13., k tomu přidal 12. místo na ME do 22 let a dvě stříbrné medaile z mistrovství ČR dospělých.

Dominik Beneš (florbal, Florbal Ústí)

Ač věkem stále ještě junior, vede kanadské bodování týmu mužů v 1. lize (18 zápasů/36 bodů). Juniorský mistr světa 2019 z Kanady (historický úspěch pro český florbal)

Fabiana Bytyqi (box, SES Boxing)

Andělská pěst kraluje posledním ročníkům ankety v Ústí nad Labem a stejně tak boxerskému ringu. V roce 2019 dvakrát obhájila svůj mistrovský pás organizace WBC. V Ústí nad Labem po remíze s Mexičankou Vargasovou, na Kladně pak s další Mexičankou Arrazoalovou, kterou už jednoznačně porazila. Ve své kariéře tak dál drží neporazitelnost.

Adam Lacko (motorismus, Buggyra Racing Roudnice n. L.)

Bývalý evropský šampion v tahačích vstoupil do sezony ME tahačů se zcela novým speciálem VK50 a opět z toho bylo celkové pódiové umístění, tentokrát s bronzovým nádechem. Lacko vybojoval páté umístění mezi elitní trojkou v řadě, což se doposud žádnému jinému jezdci této stáje nepovedlo.

Michal Čupr (šerm, Slavoj Litoměřice)

V roce 2019 byl třetí na mezinárodním turnaji v Písku, získal také zlato z Českého poháru v Písku. Je stabilním členem reprezentace.

Václav Klimt (házená, Lovci Lovosice)

Loňský lídr házenkářů Lovosic, který si vystřílel angažmá v Německu. V uplynulé sezóně se stal nejlepším střelcem extraligy, za což si ho vyhlédl druholigový Mecklenburger Stiere. Klub má ambice na postup zpět mezi německou elitu a Klimt už nemusí vykonávat navíc civilní povolání, v novém angažmá je z něj profesionální sportovec na plný úvazek.

Věra Zemanová (judo, SK Pro Sport Teplice)

Zlatá na MČR žen, třetí závodnice světových tabulek v kategorii U21. V té získala několik medailí na světové tour. Byla rovněž pátá na MS.

Vladislav Tuláček (skotské hry, Teplice)

V Česku nemá konkurenci, patří i mezi nejlepší na světě. Dokázal vyhrát prestižní soutěže v konkurenci borců kolébky skotských her, bojí se ho i v Americe. Díky svým výkonům si mohl podta ruku s princem Charlesem.

Jana Ziegelheimová (kendo, SDM Bílina)

Poosmé v řadě získala titul mistryně ČR v kendó (celkově desátý), obsazovala pravidelně medailové příčky na mezinárodních turnajích (Donau cup, Hungary cup, Vratislavia cup), zároveň oznámila konec své závodní kariéry.

Adéla Citová (sportovní aerobik, Fitness klub Louny)

Na světovém šampionátu obhájila lounská aerobička zlatou medaili v singlu, stříbrná byla ve dvojicích. Na evropském mistrovství oslavila dvě zlata, ze singlu i ve dvojicích, stejně jako na mistrovství republiky.

Lucie Svěcená (plavání, Jazzmani Žatec)

Česká reprezentantka dohmátla na ME v krátkém bazénu 13. na 100 m motýl a 14. na trati 50 m motýl. Na republikových šampionátech potvrdila, že je naší nejlepší motýlkářkou, do sbírky přidala čtyři zlaté medaile, na doplňkových tratích vybojovala také tři bronzy. Na letní světové univerziádě v Neapoli vybojovala 9. místo na 50 m motýlek a 15. místo na 100 m motýlek.

Roman Habásko (psí spřežení – mushing)

Podbořanský musher, účastník extrémních severských závodů, opět potvrdil, že patří mezi evropskou špičku. Se svým spřežením sibiřských husky dokázal vybojovat stříbro na prestižním závodě Polardistance ve Švédsku (300 km), zvítězil také v tradičním Šediváčkově longu (300 km). Zlato loni získal na MČR ve sprintu, na středních tratích i na dlouhých tratích. Druhý byl na ME ve sprintu, třetí na MS ve sprintu. Dokázal zvítězit také na několika dalších mezinárodních závodech.

Kolektivy dospělý

Štafeta TJ Slávie Chomutov (plavání)

Simona Kubová, Michaela Malinová, Tomáš Franta, Jakub Štemberk – mistři ČR na 4x100PZ a 3. místo na MČR 4x50PZ.

DHK Baník Most (házená)

V roce 2019 mostecké házenkářky vybojovaly svůj sedmý český titul. K tomu přidaly další zlato v Českém poháru a jako první český tým si zahrály ženskou Ligu mistrů. Už letos mají mostecké házenkářky další úspěch – staly se vítězkami nejvyšší česko-slovenské soutěže. „Takhle brzy jsem to tedy nečekala,“ smála se zkušená křídelnice Lucie Mikulčík.

BK ARMEX Děčín (basketbal)

Válečníci získali letos v květnu senzační stříbrné ligové medaile. V letošní sezóně se jim nedaří, do nadstavbové skupiny šly z 8. místa. Postoupili ale poprvé v historii klubu do finále Alpe Adria Cupu.

Ústecká akademie plaveckých sportů (plavání)

Družstvo mužů ÚAPS získalo v celostátní extralize v plavání v roce 2019 celkově páté místo.

Sport Judo Litoměřice (judo)

Družstvo ve složení David Vopat, Jan Svoboda, Adam König, Jan Staněk, Jan Mašek, Vadym Syniavski, Filip Stancel obsadilo v nejvyšší soutěži ČR (extraliga) 2. místo. Dlouhodobá soutěž vyvrcholí play-off v rámci Judo show cup v Praze.

Svarog FC Teplice (futsal)

Teplické mužstvo se na jaře se překvapivě postalo do finále, kde nestačilo na Spartu. I v nové sezoně patří do špičky nejvyšší soutěže, bojovalo ve finále domácího poháru, bralo rovněž stříbro.

Fitness klub Louny (sportovní aerobik)

Adéla Citová se stala mistryní světa, Evropy a republiky. Ve dvojici s Karolínou Jánskou vybojovaly zlato ve dvojicích na ME a MČR, stříbrné byly na MS.

Jednotlivci mládež

Jakub Remuta (rychlostní kanoistika, SC 80 Chomutov)

Český mistr K1 na 200 m v kategorii juniorů. Na MS juniorů v K1 200 m obsadil 5. místo a v K4 500m získal stříbrnou medaili. Velký talent české kanoistiky, kterého trénuje Petr Doležal.

Zdeněk Marel (bojové sporty, SK LEON Most)

Kompletní sbírku medailí tedy zlato, stříbro a bronz si Marel přivezl z MS asociace WTKA, které se konalo v Itálii. Zdeněk Marel je jedním z nejúspěšnějších mosteckých kickboxerů.

Adéla Házová (kanoistika, TJ Kajak Děčín)

Na juniorském ME vybojoval 3. místo na K4 a na juniorském MS skončila čtvrtá. Na MS v maratonu získala bronz na K2. Na olympiádě nadějí obsadila druhé místo na K2, zároveň je mistryní ČR na K2.

Clarissa Čondlová (gymnastika, TJ Stadion Ústí nad Labem)

V kategorii juniorek získala na mistrovství ČR 2019 v Třinci stříbrnou medaili na bradlech. Na letní ODM 2019 v Liberci získala zlatou medaili v téže kategorii.

Vojtěch Netrh (plavání, Plavecký klub Litoměřice)

Plavec (prsa, polohový závod), jenž splnil limit pro účast na ME i MS juniorů. Na ME skončil v semifinále a obsadil konečné 14. místo, na MS skončil dvacátý. Člen reprezentačního družstva juniorů. Na domácí scéně mistr ČR ve starším dorostu (a třikrát druhý a dvakrát třetí) v prsařských disciplínách a polohových závodech, 2. a dvakrát 3. na mistrovství ČR Open (bez rozdílu věku).

Jiří Černý (skoky na lyžích, Lyžařský klub Osek)

Na zimním MČR byl stříbrný, vyhrál letní mistrovství ČR, reprezentoval na MS žactva.

Zuzana Porubčanová (atletika, ASK Elna Počerady)

Česká reprezentantka v běhu na 800 m, získala zlato na MČR v hale i na dráze. Druhá byla na MČR dorostenek v přespolním běhu.

Kolektivy mládež

Junior Chomutov (fotbal)

Tým žáků ročníku 2007 získal 2. místo v české lize, 3 x účastník prestižního mládežnického turnaje v ČR – Ondrášovka Cup.

DHK Baník Most (házená)

Starší dorostenky potřetí za sebou vybojovaly český titul. Navíc k němu přidaly i zlato v česko-slovenském poháru. Šikovné mladé házenkářky jsou pak posilami pro první tým Mostu, kdy vzorem je například Veronika Mikulášková. V osmnácti letech už okusila evropský šampionát se seniorskou reprezentací, kam si ji vytáhl trenér Jan Bašný.

TJ Kajak Děčín (kanoistika)

Tým benjamínků získal na MČR 11 medailí, na Mezinárodní regatě v Hofu (SRN) 14 medailí.

Elba DDM Ústí nad Labem (hokejbal)

Juniorka hokejbalové Elby vrátila do Ústí nad Labem extraligový titul. Aktuálně je tak úřadujícím mistrem ČR. V letošní sezoně přezimovali na 4. místě.

VK Slavoj Litoměřice (veslování)

Čtyřka starších žáků s kormidelníkem ve složení Miroslav Vokálek, Matěj Lacko, Adam Kvašňák, Mikuláš Šmerda a kormidelník Kristýna Hladíková zvítězili ve všech závodech v této disciplíně, do nichž v roce 2019 nastoupili. Stali se tak mistry ČR starších žáků, ovládli Pražské Primátorky i mezinárodní regatu v Brně.

FK Teplice (fotbal)

Nejmladší dorost žlutomodrých vede Českou divizi dorostu kategorie U17 s neskutečnou bilancí 15 utkání - 15 výher a skóre 108:8!

TJ Stadion Louny (cyklistika)

Naděje lounské cyklistiky dokázaly loni získat zlato a stříbro na Letní olympiádě mládeže, reprezentovaly, na MČR nasbíraly tři zlaté, tři stříbrné a dvě bronzové medaile, včetně těch v družstvech.

Trenér

Petr Doležal (rychlostní kanoistika, Sportclub 80 Chomutov)

Pod jeho vedením získal Jakub Remuta titul mistra republiky juniorů a stal se juniorským vicemistrem světa.

Jiří Tancoš (házená, DHK Baník Most)

Jde o historicky prvního trenéra, který vedl české družstvo házenkářek v Lize mistrů. Před ním to z Čechů nedokázal nikdo. Tancoš, který v Mostě navázal na práci trenéra Petera Dávida, dokázal Most protlačit do nejvyšší evropské soutěže. Mostečanky v domácí kvalifikace o postup do Ligy mistrů vyřadily Turkyně a Španělky. Tleskala jim k tomu vyprodaná mostecká hala.

Jan Novota (cyklistika, Team Cyklo Trener)

Profesionální trenér Ondřeje Petra, trenér účastníků českých silničních pohárů, trenér účastnic Tour de Feminin.

Antonín Pištěcký (basketbal, Sluneta Ústí nad Labem)

Kouč áčka ústeckých basketbalistů, kteří si letos opět zajistili postup do nadstavbové skupiny A1, čtvrtfinále domácího poháru i mezinárodního Alpe Adria Cupu, kde neprohráli ani jeden zápas v základní skupině. Loni dotáhl tým opět do čtvrtfinále play-off, přes který se ale zatím Slunetě nepovedlo přehoupnout. Odměnou za jeho vynikající práci bylo v uplynulém roce prodloužení kontraktu s klubem, navíc byl nominován jako kouč Mladých pušek na lednové Utkání hvězd. V únoru podepsal smlouvu s reprezentací U20, kde bude působit jako asistent trenéra na červencovém ME v Litvě.

Daniel Tvrzník a David Bruk (hokej, Stadion Litoměřice)

Dvojice trenérů, která loni dotlačila litoměřický hokej do play-off. I v letošním roce se jejich družině daří, na sklonku roku byly Litoměřice v elitní trojce druhé nejvyšší soutěže.

Stanislav Hejkal (fotbal, FK Teplice)

Trenér teplického áčka zahájil přestavbu kádru, naučil tým tříobráncového systému a ve svém snažení pokračoval i během zimní přípravy. Start do jara se ale Teplicícm příliš nepovedl.

Masters

Pavel Malý (basketbal, BK Levharti Chomutov)

Křídlo nebo rozehrávač A týmu mužů, jeho dlouholetá opora a výborný střelec z trojkové vzdálenosti vede coby kapitán Levharty k postupu do 1. ligy.

Alena Vrátná (triatlon, Krušnoman Triatlon Team Litvínov)

Neúnavná vytrvalkyně, která sbírá dobrodružství různě po světě a nedávno dokončila náročný triatlon na Sahaře. Zlatá tedy byla při Triathlon North Africa, první místo vybojovala při Ultramanovi, kterého dokončila jako první žena a zlatou medaili si přivezla i z náročného Wintermana. Čtyřiapadesátiletá Vrátná dokáže během víkendu dostat do těla 515 kilometrů plavání, cyklistikou a během.

Naděžda Dušková (atletika, TJ Rumburk)

Členka TJ Rumburk vybojovala na veteránském ME v atletice 4. místo v chůzi jednotlivců a 1. místo v týmech na 10 km. Na trati 20 km vybojovala titul mistryně Evropy.

Josef Rajchert (karate, Sport Union)

Obsadil 2. místo na MS ve Stuttgartu WKF a 4. místo na MS ve Stuttgartu WFF.

Tomáš Zedek (biketrial, Slavoj Litoměřice)

Biketrialista, jenž se i po 30 letech závodění udržuje na špici ve federacích BIU (kategorie Senior) a UCI (kategorie Master). V obou celoročních jízdách vyhrál, v Scratchi měl dokonce lepší výsledky, než juniorská kategorie. K tomu všemu přidal na MS v Kramolíně 8. místo.

Rudolf Vorlíček (atletika, kros, BK Běkodo Teplice)

I po sedmdesátce vítězí a je vzorem pro ostatní. Sportuje, přestože prodělal infarkt. I v tom je inspirativní. Letos se zúčastnil MS v Itálii, kde zkusil půlmaraton, doběhl devátý. Na MČR v hale byl druhý v běhu na 1500 metrů a třetí na dvojnásobné trati. Na dráze se stal mistrem repuliky (1500 metrů), třetí místo získal na 5 km. Během roku absolvoval 22 závodů, sedm z nich vyhrál. Zúčastnil se i prestižního závodu Praha - Běchovice, ve své kategorii byl třetí.

Martin Dvořák (plavání, triatlon, Jazzmani Žatec, Hopman team Žatec)

Na žateckém Aquatlonu vybojoval 4. místo, v triatlonu v okolí Nechranické přehrady, na olympijských tratích, mu patřilo 17. místo.

Handicapovaný sportovec

Marek Douda (atletika, TJ VTŽ Chomutov, NOLA Teplice)

Disciplínami, v nichž Marek závodí, jsou vrch koulí, hod oštěpem a diskem. Marek je držitelem národních juniorských rekordů ve všech zmíněných disciplínách (koule výkon 6,84 m, oštěp 15,11 m, disk 22,48 m). Je již členem reprezentace ČR mužů. Je vicemistr ČR ve všech disciplínách. Úspěchy – WAS světové hry v Sharjah – 3x stříbro disk, koule, oštěp, otevřené mistrovství SAE – 2x bronz – koule, oštěp, 1x stříbro – disk, Cottbus (Německo) 1 x bronz – disk, Pardubice Open – 3 x stříbro. Trenéři Jana Hyjánková a Jiří Matýsek.

Tadeáš Strašík (plavání, Ústecká akademie plaveckých sportů)

Dvojnásobný republikový šampion z mistrovství ČR v paraplavání. K tomu přidal stříbro a bronz, na Světovém poháru postižených v Berlíně získal jedno druhé a tři třetí místa. Drží také český rekord na tratích 100 metrů motýlek a 100 metrů prsa, kde mu nedávno utekl limit na paralympiádu do Tokia. Ještě bude mít ale další pokusy, ve světových tabulkách mu v časech na 100 metrů prsa patří 12. místo.

Miroslav Smrčka (plavání, ASK Lovosice)

Nevidomý plavec, jenž splnil tři limity pro paralympijské hry v Tokiu. Zároveň splnil i šest kvalifikačních limitů pro MS v Londýně, na kterém skončil vinou zranění od soupeře devátý. Na mistrovství ČR v Brně vyplaval zlato na 100 m znak a bronz na stovce prsa i stovce motýlkem. Ze Světového poháru v Berlíně má dvě stříbra a bronz.

Martina Šimonová (atletika, TJ Zdravotně postižených NOLA Teplice)

Na MS v Dubají získala v kouli díky poslednímu pokusu bronz, v disku byla sedmá. Závodí i za druholigový tým Bíliny.