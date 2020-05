Jeho pořadateli jsou AK Žatec a Základní škola Žatec Komenského alej. „Bude se jednat o jakési společné opožděné odstartování letošní sezóny. Předpokládáme, že se bude jednat o spíše komornější závod, protože je současné pořádaný po celém kraji. Takže u nás budou atleti z nejbližšího okolí. Závodit budou dětské a mládežnické kategorie v základních disciplínách – sprint, skok daleký, vrh/hod, vytrvalostní trať,“ informuje předseda AK Žatec Jan Bajbora.

Závod vypukne ve 14 hodin. Prezentace je v místě konání, nejpozději 30 minut před startem disciplíny, kterou účastník absolvuje. „Startovné se neplatí,“ sdělil Bajbora, který je zároveň ředitelem mítinku.

Kategorie a disciplíny:

- kategorie budou upravené ve věkovém rozpětí 3 let ( místo 2 let)

Mladší žákyně (2008-2010): 60m, 600m, skok daleký, hod míčkem

Mladší žáci (2008-2010): 60m, 1000m, skok daleký, hod míčkem

Starší žákyně (2005-2007): 60m, 800m, skok daleký, vrh koulí

Starší žáci (2005-2007): 60m, 1500m, skok daleký, vrh koulí

- Omezení startu: každý závodník může startovat maximálně ve dvou disciplínách. Pokud by se vám kryl start 60m s technickou disciplínou, běhy mají přednost a pokus na technické disciplíně si pak dosplníte.

- zúčastnit se mohou mimo soutěž i závodníci a závodnice starších věkových kategorií. Mimo soutěž budou uvedeni i ve výsledkových listinách.

Závodníci budou muset dodržovat daná hygienická opatření, organizátoři ale věří, že s tímto nebude žádný problém. „Uvidíme podle dalších pokynů, která se často mění a upravují dle situace. Určitě to má ošetřené ředitel naší školy, pod jehož správu provoz na stadionu spadá, a správce stadionu. Dezinfekční prostředky už připravené jsou,“ ubezpečuje Bajbora.



Žatecký stadion Mládí, který je několik let po rekonstrukci, se prvních závodů nemůže dočkat. „Díky Evropské unii, která se na projektu výrazně podílela, máme krásný stadion. I díky rekonstrukci je o atletiku větší zájem. Naší výhodou je i základna ZŠ Komenského, ze které vybírám několik atletických nadějí a které do atletiky přivedu. Ti pak mají další kamarády z jiných škol, pro které je proběhnout se po tartanové dráze lákavou nabídkou. Je pravda, že někteří zájemci další přišli jen na otočku. Zjistili, že se musí makat, a tak příště raději zůstali doma. Ale ta rekonstrukce, která se konala před devíti léty, nám opravdu pomohla.“

Ondřej Holl