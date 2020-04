V Krajském přeboru I. třídy zbývaly odehrát už jen dvě kola. Žatec byl za vedoucím céčkem Litoměřic druhý, před třetím Duchcovem měl dostatečný náskok. Poté celou zemi ochromila pandemie koronaviru, sportovní soutěže se zastavily. Jinak tomu nebylo ani ve stolním tenisu.

Špatná situace přetrvává dodnes, postupné uvolňování vládních nařízení se stolních tenistů netýká, jejich sport se hraje v uzavřených prostorech. "Hráči nemůžou trénovat, sportovní hala je uzavřená," potvrzuje Broum.

Zmiňovaný postup Žatečtí v kapse ještě nemají, možnost anulování celého ročníku prý ještě vyločena nebyla. "To by pro nás byla katastrofa," nechce lídr týmu myslet na zmiňovanou variantu. "My měli před sezonou za cíl postoupit," přidává.

V áčku jsou kromě něho ještě Zdeněk Hofreiter, Dominik Průša a Matěj Kadlec. To, že je Broum v žebříčku nejvýše, prý není důležité. "Asi jsem klíčový hráč, ale spoléháme na všechny hráče. Týmový výkon je k dosažení vítězství důležitý," tvrdí.

Žatečtí půjdou do nové sezony s obměněným kádrem. "Je nutná. Na začátku sezony byl v základní sestavě talentovaný Filip Keller, očník 2003). V její polovině přestoupil do Baníku Most. Na konci sezony ohlásil konec kariéry rovněž talent a stejný ročník, úřadující přeborník okresu Louny v mužích Matěj Kadlec. Bude se věnovat jen sjezdu na kole. Mužstvo bude doplněno hráči z béčka."

Oddíl stolního tenisu TJ Sever Žatec existuje přes půl století. Nyní má čtyři týmy dospělých. "Je to 24 hráčů, které doplňují teď už jen dva mládežníci - dvojčata Sára a Aleš Brandtlovi, ročník 2004," přibližuje Broum. Práci s mládží se v žateckém klubu dlouhodobě zabývali Jaroslav a Jindřich Samkovi. "Díky nim se podařilo vychovat několik velmi nadějných hráčů. Ale v období dospívání všichni skončili. Výjimkou je již zmiňovaný Keller."

Do budoucna tak mají v oddíle za úkol co nejvíce rozvíjet mládež, aby Sever mohl v činnosti i nadále pokračovat. "Podporuje nás radnice, ale od sponzorů se peníze získávají těžko, protože náš sport není tak sledovaný. Posledního sponzora jsme tak měli před dvěma lety," mrzí Brouma.