Tepličtí se dostali do vedení 3:0. Za stavu 5:3 pro hosty hrál Keller se Sýkorou. Mladičký Žatečan na svého mnohem zkušenějšího soupeře nestačil, a Teplice tak vybojovaly vytoužený šestý bod. Utkání nakonec skončilo vítězstvím Severu 10:8, nyní ale musí mužstvo trenéra Samka spoléhat na Štětí. Pokud neuspěje v baráži o 3. ligu, spadne Žatec do nižší soutěže. „Žatec má perspektivní tým. Byla by škoda, kdyby sestoupil. Projevuje se kvalitní práce trenéra,“ ocenil domácí trenér Teplic Karel Freimann. (oh)