Do města chmele a piva se na již sedmý ročník opět chystají stovky běžců. Atleti se na trať vydají v neděli 14. dubna, kromě půlmaratonu se sportovci mohou účastnit také běhu na 10 kilometrů.

Start bude opět u fotbalového hřiště s umělou trávou za řekou, nedaleko žateckého koupaliště. Prezentace bude probíhat od 8 do 10 hodin. V 10.10 hodin odstartuje doprovodný dětský závod pro děti do 10 let, v 10.20 se na trať dlouhou 800 metrů vydají děti ve věku 11 až 14 let. V 11 hodin odstartuje hlavní závod, tedy půlmaraton, v 11.15 hodin se pak vydají na trať účastníci desetikilometrového běhu.

