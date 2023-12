Žatecká plavkyně Klára Suková dokázala i přes nemoc obhájit stříbrnou medaili na mistrovství republiky dospělých a dorostu, které se uskutečnilo před pár dny v Plzni.

Stříbrná Klára Suková. | Foto: Jazzmani Žatec

„Klára startovala ve svých oblíbených znakových tratích, k nimž netradičně přidala 100P. Hned v úvodní disciplíně na 100Z postoupila do finále juniorů až z 6. místa a vypadalo to, že jí nemoc nedovolí zaplavat lépe, nicméně ve finále Klára prokázala velkou odolnost a po skvělém závěru dohmátla těsně druhá, a obhájila tak stříbrnou medaili z Letního MČR. Stříbrnou radost si Klára ještě vylepšila druhou medailí na poloviční trati 50Z, kdy ve finále juniorů nestačila pouze na jednu soupeřku. Ve všech startech se Klára také proplavala do seniorského finále a patří mezi velké naděje českého plavání,“ chválil trenér žateckých Jazzmanů Jiří Karas.

Žatečtí plavci na MČR.Zdroj: Jazzmani Žatec

Nejlepším žateckým plavcem v kategorii juniorů se stal Jan Lím, který si na MČR přivezl životní formu a poprvé v kariéře si vybojoval finále juniorů na trati 50M, kde obsadil famózní 6. místo! V této disciplíně Honza plaval poprvé v životě i finále seniorů vedle českých reprezentantů, kde dohmátl jako desátý. Dalším juniorem, jenž se kvalifikoval na MČR, byl Jakub Kroulík, který vylepšil svá maxima na tratích 50 a 100Z.

Jediným seniorským zástupcem byl žatecký matador Filip Mach, který plaval na tratích 50 a 100P. V obou disciplínách se proplaval mezi nejlepších 12 plavců v republice!

Aliyyah Koloc bude na Dakaru pouze jednou z mála žen. Očekává extra těžké duny