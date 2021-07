Ve čtvrtfinále česká ranařka vyřadila pod zataženou střechou na kurtu číslo 1 Viktoriji Golubicovou ze Švýcarska dvakrát 6:2 a stala se první českou wimbledonskou semifinalistkou od roku 2014.

"Je to velká věc. Bylo těžké věřit, že se mi po předchozích nepovedených týdnech ve Wimbledonu bude dařit. Naštěstí se mi povedlo zůstat ve vlastní bublině," řekla Plíšková.

Flying into her first #Wimbledon semi-final@KaPliskova powers past Viktorija Golubic 6-2, 6-2 on No.1 Court in one hour and 21 minutes pic.twitter.com/NJ88BeJV5a