Žatec /ROZHOVOR/ - Žatecká plavkyně chce i v roce 2019 potvrdit, že patří do světové motýlkářské špičky. Cílem je mistrovství světa v Jižní Koreji. A výhledově? „Samozřejmě Tokio, olympiáda je velký sen,“ přiznává Svěcená.

Lucie Svěcená. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Maturita, semifinále na evropském šampionátu, dva republikové tituly, osmé místo na světovém poháru. Úspěchů loni Lucie Svěcená opět nasbírala dost a dost. Nespokojená je ale žatecká plavkyně se svým vystoupením na MS v závěru roku 2018. Z Číny přivezla dvě 23. místa, byla také součástí štafety, která vybojovala 7. pozici.

Dvě třiadvacátá místa na padesátce a stovce motýlek, sedmé místo ze štafety. Jak jste spokojená se svým vystoupením na mistrovství světa v krátkém bazénu?

Spokojená můžu být jen se štafetou. Tam jsem zaplavala své nejrychlejší časy. Ale s padesátkou ani stovkou nemůžu být spokojená vůbec. Ty výsledky mě mrzí.

Časy na padesátce a stovce jsou tedy pro vás zklamáním?

Ano.

V minulosti jste se už dokázala na světovém šampionátu probojovat do semifinále, na evropském dokonce do finále. Proč to tentokrát nevyšlo?

Když jsem odjížděla, věděla jsem, že mám na hodně. Forma byla dobrá. Bohužel mi to pak můj stav v Číně zhatil, nemohla jsem formu zúročit. Nepoprala jsem se s tím dobře.

Co se stalo?

Necítila jsem se tam vůbec dobře, po psychické stránce. Nebyla jsem bohužel vůbec ve své kůži.

Celá sezona ale určitě nebyla tak zachmuřená. Evropský šampionát v létě na dlouhém bazénu se vám poměrně vyvedl, dohmátla jste šestnáctá.

Jo, jo. Ten se myslím povedl. Měla jsem toho v této sezoně strašně moc. Nemohla jsem kvůli škole také tolik trénovat. Nějaké potíže jsem řešila, maturita a podobně. I přesto se mi letní sezona povedla. Že se po tom všem dostanu do semifinále mistrovství Evropy jsem nečekala. Takže s tím maximální spokojenost.

A ani světový pohár, kterého jste se na podzim zúčastnila, rozhodně nebyl k zahození.

To ano. Osmé místo na stovce motýl mě rozhodně potěšilo. Ještě jsem byla dvanáctá na padesátce. Bylo to měsíc před světovým šampionátem a plavala jsem tam rychle. I proto jsem si říkala, že to bude na mistrovství dobré, ale bohužel.

Takže spokojenost s celým rokem tak napůl?

Přesně tak. S letní sezonou spokojenost, ta zimní mohla být rozhodně lepší.

Kromě plavání, stihli jste v Číně něco i vidět?

Určitě. Byli jsme tam docela dlouho. Do města a okolí jsme zašli.

Byla jste v Číně už podruhé. Předtím už při olympiádě mládeže. Jak se vám tam líbí?

No, upřímně moc ne. Moc mě to neláká. Lidi, jídlo, počasí, moc mi to tam nevyhovuje.

Nakoukněme do další, tedy té letošní sezony. Jaké jsou vaše cíle?

Určitě chci zase splnit limit na letní světový šampionát. A přiblížit se k mým nejlepším časům, tedy k českým rekordům.

A kde bude mistrovství světa?

V Koreji.

Takže zase Asie.

Bohužel (směje se).

A dlouhodobý cíl? Znovu se podívat pod pět olympijských kruhů, tentokrát do Tokia v roce 2020?

Určitě. Olympiáda je pořád můj velký sen, znovu se tam podívat. Udělám pro to vše a samozřejmě budu všechnu přípravu směřovat k tomu, abych tam mohla bojovat.