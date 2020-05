O osudu ročníku rozhodla v pořadí již třetí telekonference Svazu národní házené. Jeho rozšířený výkonný výbor zvážil všechna pro a proti, aby nakonec rozhodl o anulování sezony. Popelka, který je současně ve funkci předsedy Severočeské oblastní soutěžní komise Svazu národní házené, nemá námitky.

Je svazové rozhodnutí správné?

Ano, je správné. Do dneška nemáme jistotu, jak to po 11. květnu, kdy budou rozvolněna opatření vlády, vlastně bude. Jestli budou moct hráči a hráčky do sprch, v jakém množství a tak dále. Nedokážu si představit, že by hostující družstvo přijelo na zápas v dresu a výstroji a stejně tak i pak odjíždělo, přestože třeba bude pršet. Je tam i spousta dalších věcí, která hrají proti.

Pojďme se podívat blíže na jednotlivé kategorie. Muži, kteří byli ve II. lize po sestupu první sezonu, byli po podzimu sedmí. Jaká ta půlka sezony byla?

Tým nastupoval do soutěže s tím, že chce pravidelně zapojovat do hry více hráčů, kteří ve vyšší soutěži šanci nedostávali. Nemohu říct, že bychom neočekávali lepší umístění, ale je potřeba také vzít do úvahy to, že tři de facto klíčoví hráči základu byli uvolněni na hostování do vyšší soutěže, konkrétně do I. ligy v Nezvěsticích. Proto neodehráli všechna naše utkání. To se také odrazilo ve výsledku některých utkání. Přímo nespokojenost bych ale vyslovovat nechtěl.

Co dále se po sestupu změnilo?

Změnilo se také to, že někteří hráči se přestěhovali z důvodu zaměstnání ze Žatce. Klesla tak i účast na trénincích, což je negativní změna. Jinak tým nadále vede jako trenér Daniel Nociar.

Zpět do I. ligy jste se nechtěli okamžitě vracet?

Od prvopočátku nebyl plánován okamžitý návrat do I. ligy. To by byla třešnička na pomyslném dortu. Cílem bylo získávání větších herních zkušeností v druholigové soutěži pro širší kádr.

O které hráče se nyní áčko opírá?

Určitě jsou to hráči, kteří získali prvoligové zkušenosti v uplynulých třech nebo čtyřech sezónách. Vyzdvihovat někoho by v současnosti nebylo fér. Rád bych, aby mužstvo znovu získalo pocit, že na vyšší soutěž je již vyzrálé, a hlavně, že je návrat mezi elitu prvořadým cílem, pro který chtějí udělat všichni členové týmu maximum.

Jakou soutěž nyní hrají ženy?

Naše ženy hrají oblastní přebor. S přehledem jej vedou. Protože se utkání, respektive turnaje hrají v relativně blízkém okruhu, mohlo se projevit dobré propopojení starší a mladší hráčské generace na herním projevu. Propojením mám na mysli zapojení výborných hráček z mladší věkové kategorie, které postupně získávaly zkušenosti jak v lize první, tak potom i ve druhé v posledních sezónách, a již velice zkušené generace starších hráček, které se věnovaly předtím mateřským povinnostem a nyní se mohly k naší hře zase vrátit. Tým je veden zkušenou trenérkou Miluší Plecitou mladší s podporou A. Týřové a Š. Zimové.

Slyšel jsem hlasy o tom, že by ženy měly svou činnost ukončit. Co je na tom pravdy?

Výbor oddílu nepočítá s tím, že by družstvo žen mělo skončit. Každopádně je to ale hlavně o zájmu děvčat, která náš sport provozují. Jsme amatérský kolektivní sport, a tak je to jen a jen o partě lidí, která chce náš sport hrát, o tom, jakou tu partu vytvoří, a zda je to, co dělají nějak naplňuje. Ať již na tréninku nebo při turnajích. Každá může očekávat něco jiného, odreagování se od práce, udržování určité fyzické kondice, setkávání se s kamarádkami v kolektivu, atd.. Věřím, že se děvčata opětovně i v nové sezóně na hřišti objeví, zejména když jsem viděl, že je hra opět při turnajích bavila.

Tým žen měl postoupit, ale vinou ukončení soutěží bude hrát i příští sezonu stejnou soutěž. Neztratí motivaci?

S ženami jsem už dopředu o této možnosti mluvil. Vzaly to. Motivaci určitě mají; chtějí v příští sezoně být znovu suverénní a postoupit.

Radost vám určitě dělá mládež. Jaké měla v této sezoně úspěchy?

Mládež nám přináší úspěchy každoročně, takže v této kategorii je obecně spokojenost. Bohužel ani mládež nedohrála sezonu. Nekonala se ani halová Mistrovství České repubiky, kterých se měli účastnit mladší žáci a starší žačky. U těchto celorepublikových soutěží se alespoň počítá s dohráním na podzim tohoto roku. O účast na letních Mistrovstvích nebo Pohárech České republiky bojovala družstva mladších žáků, starší žáků a starších žaček, a pak také dorostenek. Určitě o účast na nich bohužel přišla družstva mladších žaček a dorostenců.

Máte dostatek dětí ve vašem sportu?

Dostatek dětí je subjektivní pojem. Vždy může být situace lepší. Ano, máme obsazeny všechny věkové kategorie v mládežnických soutěžích a u mladších žáků máme v soutěži dokonce dvě družstva. Potud spokojenost. Ale v dorosteneckých kategoriích to není ideální. Tam se přechodem mezi starším žactvem a dorostem ztrácí velká část zájemců o náš sport. Vím, že to není nic mimořádného v porovnání s jinými sportovními odvětví, ale především tady máme před sebou velkou výzvu.

Na závěr musíme zmínit jedno významené jubileu. V Žatci se národní házená hraje 100 let!

Ano, 16. června uplyne přesně 100 let od první oficiálně uvedené zmínky o existenci oddílu v Žatci, který naši hru provozoval. Byla to informace o meziměstském utkání Žatec – Most v Mostě (2:2), které se hrálo v rámci sjezdu delegátů odborů župy. A ještě jedno jubileum – národní házená, která je našim národním sportem, slaví v tomto roce 115 let své existence. Mrzí nás, že nemůžeme přispět k oslavám obou výročí.

