Dufek podlehl zákeřnému onemocnění 28. prosince. „Chtěla bych s velkou bolestí a bez veškerých sil oznámit, že můj milovaný a jediný muž života a úžasný otec naší Paťulky odešel do nebe. Budeš jen ty a nikdo jiný, nikdo nebude lepší táta a muž. V životě mi ze srdce neodejdeš, vždycky budeš první. Ať je ti zem lehká. Budeš jedinej a jsi, koho jsem za život upřímně milovala a stále miluji. Moc to bolí…“ napsala na sociální sítě zlomená přítelkyně Lucie. Okamžitě se spustila vlna solidarity. Majitel reklamní agentury Grafstudio.cz Petr Vobořil pro rodinu zařídil finanční sbírku.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří nadále přispívají pro Lucku a malou Patricii,“ řekl Vobořil a dodal, že o rodinu, která přišla o otce, bude dobře postaráno. „Byla to pro nás všechny hrozná zpráva,“ vyjádřili se sportovci z Athéna Gym Most, kde Patrik Dufek průsobil a trénoval.

Samurajská cesta na vrchol

Patrik 'Predátor' Dufek.Zdroj: Facebook

Kdo vůbec Patrik „Predátor“ Dufek byl? Před lety se o své kariéře rozpodíval pro server e-mostecko.cz, kde popisoval náročnou cestu na vrchol. Začínal jako 160 kilogramů vážící kluk, ze kterého si trenéři utahovali. Jenže on si přesto vysnil, že se stane úspěšným zápasníkem při MMA bitvách v kleci a začal na sobě tvrdě dřít.

„Bylo to těžké začít trénovat MMA nejen skrz moji vysokou váhu a špatnou fyzickou kondici, ale i skrz to, jak jsem celkově vypadal. Když jsem přišel za trenéry bojových sportů, spousta z nich mě odmítla a začala si ze mě utahovat, když jsem řekl, že chci zápasit v kleci,“ vzpomínal Dufek na složité začátky.

„Když už jsem po dlouhém hledání sehnal trenéra a klub, který mě neodmítl, tak nastal další problém, a to vyrovnat se na tréninku těm fyzicky zdatným klukům, které jsem maximálně brzdil a zpomaloval jim jejich trénink. Pamatuji si, že jsem schytával rány a kritiku ze všech stran, ale ani to mě neodradilo, vždy jsem dal hlavu dolů, shodil cca 55 kilogramů a pokračoval bez keců a výmluv v cestě na Měsíc,“ dodal v rozhovoru.

Tam také popsal, jak se na náročné duely připravoval. Makal na sobě v Anglii, kde trénoval sedm měsíců v kuse a to při dvou i třífázových trénincích denně. Připravoval se tehdy na mistrovství světa do Bahrajnu. Na kanálu youtube si můžete prohlédnout jeho motivační a tréninková videa. Teď už bohužel mostecký talent žádná nová nepřidá.

„Važ si každého dne, každou sekundu, hodinu či celej život osoby, která je pro tebe celý život, protože nikdy nevíš, kdy bude váš poslední den. Vůbec nemůžu přijmout, že už tě nikdy fyzicky neobejmu, nepolíbím, že neodvedeš dceru poprvé do školky. Měli jsme se vzít, Paťulka měla mít dalšího sourozence, musíš postavit doma komodu, rozbalit dárek na Vánoce, proč ti sakra bylo jen třicet let. Toho je tolik, co jsi měl ještě stihnout,“ nedokáže se přítelkyně Lucie vyrovnat s nečekanou a bolestnou ztrátou.

Lidé rodině pomáhají

Přítelkyni Patrika Dufka a její dcerce začali v těžké životní situaci pomáhat lidé díky sbírce, kterou iniciuje Petr Vobořil přes svou reklamní firmu Grafstudio.cz. Každý, kdo by chtěl zdrcené rodině finančně pomoci tak může na účet:2085657093/0800.