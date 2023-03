Lounská tenistka Karolína Plíšková postoupila na prestižním podniku v Indian Wells do třetího 3 kola, kde se utká s Veronikou Kuděrmetovovou z Ruska. Obě hráčky se dosud utkaly třikrát. Premiérové vzájemné měření sil ovládla v roce 2018 na antuce ve Stuttgartu bývalá světová jednička Plíšková (7:6, 6:3). O dva roky později už se na venkovním tvrdém povrchu v New Yorku (7:5, 6:4) a v ostravské hale (4:6, 6:4, 6:3) radovala Kuděrmetovová.

Lounská tenistka Karolína Plíšková stojí před výzvou, ve 3. kole jí čeká soupeřka z Ruska. | Foto: ČTK

Vítězka narazí v dalším kole na lepší z dvojice Maria Sakkariová (Řecko) – Anhelina Kalininová (Ukrajina).

Třicetiletá Plíšková je v žebříčku na 17. místě. Letos odehrála slušný Australian Open, v Melbourne došla do čtvrtfinále. Do stejné fáze postoupila i při svém posledním vystoupení v Dubaji, do souboje se světovou jedničkou Polkou Šwiatekovou ale kvůli nemoci nenastoupila.

Sníh za tři body! Dobroměřice šetřily fotbalisty na antibiotikách, i tak slaví

V hlavní soutěži Indian Wells startuje turnajová semifinalistka z let 2016 a 2017 už podeváté. Letos je zde sedmnáctou nejvýše nasazenou účastnicí, a tak měla v úvodním kole volný los. V tom druhém otočila zápas s Ruskou Annou Kalinskou, kterou porazila 2:6, 6:0 a 6:4. Plíšková v letošním roce zaznamenala 14 výher a 5 porážek.

Kuděrmetovová byla v žebříčku nejvýše na deváté pozici. Aktuálně se nachází o dvě místa níže. V Indian Wells obhajuje loňské čtvrtfinále, které je dosud jejím nejlepším výsledkem na turnaji. I ona měla jakožto nasazená jedenáctka v prvním kole volno. V tom druhém přehrála pětadvacetiletá Ruska bez větších problémů 6:3 a 6:4 krajanku Annu Blinkovovou.