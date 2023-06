Tenisté dohráli letošní druhou ligu smíšených družstev i regionální divize. V závěrečných ligových zápasech vyhrály Louny ve skupině A na Kladně a LTK Liberec C na Slovácku. Nováček druhé ligy TK Ústí nad Labem prohrál v nejtěžší pražské skupině B na kurtech Oázky Praha a při rovnosti bodů se Sokolem Říčany obsadil sestupové sedmé místo. Od druhého Tábora přitom dělil Ústí jeden bod.

Tenistům končí tuzemské tenisové soutěže. Foto: Jan Škrle | Foto: Deník/ Redakce

Nad šestými Říčany Ústečtí doma vyhráli, ale rozhodovalo skóre ze všech zápasů a to měli lepší Středočeši. Ústečtí podali řídícímu orgánu soutěže námitku k průběhu zápasu posledního kola v Říčanech, kde hrál Start Praha B.

Vítězi skupiny první severočeské divize se staly celky Mostu C a LTK Liberec C Rochlice, které se 9. září střetnou pod Ještědem o titul přeborníka severních Čech a postup do druhé ligy.



Výsledky 7. kola druhé ligy, skupina A: Kladno - Louny 3:5, Škoda Plzeň - Slávia Plzeň B 2:7, Mariánské Lázně - Měchenice 2:7, Karlovy Vary - Cheb 3:6. Skupinu vyhrály Měchenice před Slávií Plzeň B a Louny. Sestupují týmy z lázeňských měst Karlovy Vary a Mariánské Lázně.

Druhá liga, skupina B: Oáza Praha - TK Ústí 7:2, Sokol Říčany - Start Praha B 6:3, Tábor - LTC Modřany B 5:3, LOB Bohnice - SK Hamr B 4:5.

Do první ligy postupují vítězné Modřany B, sestoupit by mělo předposlední Ústí a Bohnice, které nevyhrály ani jeden zápas.

Druhá liga, skupina C: Slovácko - LTK Liberec B 1:5, Dvůr Králové - DTJ Hradec Králové B 4:5, Plíšková Academy B Říčany - Houštka Stará Boleslav 3:6, Eden Hradec Králové - Český Brod 3:6. Skupinu vyhrála Houštka, sestupují Plíšková Academy B Říčany a Eden Hradec Králové.

První Severočeská divize A, 7. kolo: Žatec - Kadaň 6:3, Most C - Litoměřice 9:0, Duchcov - Panorama Teplice 6:3, Louny B - Chomutov 8:1.

Skupinu vyhrál bez porážky Most C, do druhé divize sestupuje poslední Chomutov.

První Severočeská divize B: Liberec C Rochlice - Hrádek nad Nisou 5:1, Štětí - Frýdlant 3:6, Start Liberec - ČLTK Biž. Jablonec 3:6.

Skupinu vyhrál Liberec C Rochlice, sestupuje Česká Lípa. Do první Severočeské divize postoupili vítězové dvou skupin druhé regionální divize TK Ústí nad Labem B a Slovan Liberec.

AUTOR: Jaroslav Přibyl