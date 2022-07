Nasazená šestka prošla na travnatých dvorcích z úvodního kola podeváté za sebou. Její čtvrteční soupeřkou byla domácí Britka Katie Boulterová, které chtěla vrátit týden starou porážku z 2. kola turnaje v Eastbourne.

Ale ještě k zajímavému duelu s Martincovou. Loni na sebe české hráčky narazily ve třetím kole, tentokrát bohužel už na úvod. Krutý los to byl především pro Terezu Martincovou, jež doufala v další výrazný výsledek. Jenže místo toho nemohla po bolestivé porážce zadržet slzy smutku.

Zprvu po rozlosování nemohla ani uvěřit tomu, že skutečně narazí na favorizovanou krajanku. „V mobilní aplikaci se mi ukázal zápas mě a Káji. Myslela jsem, že to je z minulého roku, ale pak jsem přejela po obrazovce a byl tam los deblu. Říkám si: ‚Jak může být los deblu dřív než singlu?‘ A pak si říkám: ‚To snad ne, já jdu na ni,“ vrátila se k nepříjemnému okamžiku Martincová.

Její přemožitelka Karolína Plíšková si prožila také krušné chvíle, i když pouze ve snu. Po přerušení zápasu za stavu 5:5 ve druhém dějství sice usnula poměrně rychle, sny ale neměla zrovna nejsladší. „Nikdy není příjemné jít spát s přerušeným zápasem. Zdálo se mi, že jsem prohrála. Hlava šrotuje večer, v noci i ráno,“ uznala světová sedmička.

Obě tenistky se ocitly v nezáviděníhodné situaci, kdy se dlouhé hodiny chystaly na zápas, který však stále nepřicházel. Organizátoři pouze znovu a znovu oznamovali, že ještě nenastal čas. A názor aktérek střetnutí je dlouho nezajímal. Až ve večerních hodinách se jich dotázali a dočkali se dvou odlišných odpovědí.

Zatímco Plíšková chtěla nastoupit, Martincová preferovala odklad na další den. „Nechtěla jsem hrát zápas na dvě části, je to pro mě asi nejhorší možnost. Kája ale chtěla jít hrát se zataženou střechou na jedničku a pořadatelé taky chtěli, abychom nastoupily. Nešla jsem tvrdě proti,“ řekla Martincová.

České bojovnice pak při soupeření na kurtu s postupujícím časem dumaly, jestli přece jenom nestihnou dohrát už večer. Pořadatelé ale nedlouho před 23. hodinou, kdy začíná noční klid, derby přerušili.

„To si pište, že jsem sledovala čas,“ potvrdila Plíšková. „Řekli, že můžeme hrát do jedenácti, ale bylo 22:47, když to ukončili. Říkala jsem si, že bych to za 13 minut ještě mohla stihnout. Pro Terku byla smůla, že to zastavili na jejím servisu. Musela na něm začínat, což pro mě bylo trošku lepší,“ poznamenala vítězka utkání.

A teď pozor – Plíšková na specifickém mači našla jeden kladný bod. Vyhnula se totiž odpočinkovému dni na grandslamu, který u ní není příliš populární. „Jsem ráda, že mi odpadl volný den a že už nemusím jít trénovat. Budu hrát na centr kurtu, těším se,“ říkala novinářům. Ve čtvrtek večer už ale neměla náladu komunikovat. Ve Wimbledonu dohrála.