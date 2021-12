Podnik byl rozložený do dvou dnů. V tom prvním probíhaly kvalifikační boje, do finálového dne postoupilo všech osm nejvýše nasazených hráčů. Juniorský mistr Evropy Vojtěch Brytus se do finále dostal díky výhře 3:0 nad Davidem Zemanem, Vorlíček v druhém semifinále nestačil na letošního finalistu MČR dospělých Marka Panáčka.

Ondřej Vorlíček z TeplicZdroj: soukromý archiv Ondřeje Vorlíčka

Boj o bronz ale Tepličan zvládl, přestože nezačal dobře. Po prohraném prvním setu se ale vzchopil a po výhře 3:1 na sety se radoval z medaile. Pro Vorlíčka to byl poslední zápas tohoto roku, na poslední chvíli byl totiž kvůli covidu zrušený turnaj ve Švýcarsku. „Po Vánocích začínám přípravu na novou sezonu. Chtěl bych v ní alespoň obhájit páté místo z republikového šampionátu a dostat se z 182. místa světového žebříčku mezi nejlepších sto padesát hráčů. Také mě čeká mistrovství Evropy," říká muž, který před rokem byl v zmiňovaném žebříčku na 488. místě.

Ve vyrovnaném a dramatickém finále Panáček zvítězil nad Brytusem 3:2.

Až na dno sil si sáhl pořadatel teplického turnaje Radek Vorlíček. „Po závěrečném míčku jsem se cítil, jako bych hrál turnaj sám. A už mám v hlavě další, snad už v březnu!" slibuje další povedenou squashovou pecku.