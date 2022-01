Lídrem je prozatím Oldřichov, který má na svém kontě osm výher z deseti zápasů. „V polovině sezóny jsme na první místě, takže jsme samozřejmě spokojení. Máme nejproduktivnější útok, ale i pevnou obranu. Podařilo se nám zapracovat do týmu čtyři nové posily, což je také pozitivní,“ pochvaluje si brankář vedoucího celku tabulky Radek Novák, jenž se díky třem čistým kontům významně podílí na oldřichovské jízdě.

„Varováním pro nás byl třeba zápas na půdě Tiradores, kde jsme vyhořeli 0:6,“ zdvihá ovšem varovný prst směrem k utkání s jediným dosavadním přemožitelem, o zbylé dva body přišel Oldřichov na půdě Ervěnic-Jirkova po remíze 2:2. „Nepovedl se nám ani první poločas v Roudnici, kde jsme prohrávali 1:5. Na druhou stranu tam jsme ukázali sílu týmu a dokázali zápas otočit na 6:5. Soutěž je vyrovnaná a druhá polovina bude ještě velmi náročná. Týmy budou mít proti nám, jako vedoucímu celku, větší motivaci. Věříme, že na konci bude pohled na tabulku stejně krásný, jako je teď,“ přeje si strážce svatyně celku, který má svou domácí halu v Krupce, kde ještě neztratil ani bod.

ROUDNICKÉ PEKLO

Na domácí prostředí vsází také Roudnice. Ta už zde sice dvakrát padla, těží ovšem z maximální podpory fanoušků. „Jsme velmi rádi, že jsme dokázali i v této nelehké době nalákat diváky na futsal, i když to není s dnešními hygienickými opatřeními vůbec jednoduché,“ těší vedoucího oddílu Martina Hakla. V hale Pod Lipou nejsou výjimkou návštěvy blížící se stu osob, na což mnohdy v této době nedosáhnou ani některé prvoligové kluby.

Klub, který v polovině podzimní části posílil o velezkušeného ligového hráče Radka Hrdého, zde sahal po skalpu Oldřichova, v posledním podzimním kole si tu pak poradil s ústeckými Tiradores, v té době posledním neporaženým celkem soutěže. „První půli sezóny hodnotíme pozitivně, mohli jsme se umístit o pár příček výše, kdybychom neztratili dobře rozehrané utkání s týmem Oldřichova na domácí půdě a utkání v Chomutově,“ přidává Hakl pohled na doposud odehranou část. „Musíme více zapracovat na obranné fázi, kdy při našem vedení o několik branek není možné dostávat góly z brejků. Poslední tréninky jsme se tomu intenzivně věnovali s naším hrajícím trenérem Radkem Hrdým, a poslední tři utkání jsme zvládli vítězně,“ zmiňuje skvělý prosincový finiš. „Hlavně výkon proti celku Tiradores Ústí nad Labem byl téměř bezchybný, ten bych rád vyzdvihl. Jako nováček se nyní nacházíme na děleném čtvrtém místě, s čímž nejde být nespokojený. V žádném zápase jsme vyloženě nepropadli jak výsledkově, tak herně. Jdeme dál zápas od zápasu s cílem zvítězit, uvidíme jak se nám bude dařit v dalších utkáních.“

TIRADORES SPOLÉHAJÍ NA ŠIROKÝ KÁDR

Ve své hale kraluje také jeden ze dvou ústeckých zástupců, konkrétně FC NY Tiradores Ústí nad Labem. Tým vedený koučem Dušanem Stíbalem zde zůstal stoprocentní pokaždé ze čtyř případů. „Víme, že máme v týmu velice kvalitní a šikovné hráče, takže jsme si před sezónou přáli hrát v elitní pětce. Že budeme ale takto vysoko asi čekal málokdo,“ hřeje Stíbala prozatímní druhá příčka. „Vyšly nám první zápasy, a pak už se to vezlo. Malou krizi jsme prožili v závěrečných dvou zápasech v Chomutově a v Roudnici, ale jsem rád, že v domácím duelu s Litvínovem jsme se, snad, vrátili zpět na vítěznou vlnu.“

Tiradores mají možná nejširší kádr z celého soutěžního pelotonu. Tým má krom rezervy také juniorku, oba výběry (B a C) působí v okresních soutěžích. „V áčku může aktuálně nastoupit 14 hráčů a tři brankáři,“ přibližuje rozsáhlý kádr Stíbal.

ČERNÝ KŮŇ Z DĚČÍNA

Krom rezervy ligového Rapidu se v elitní pětce drží také nováček, Futsal Děčín. „Na začátku jsme úplně netušili, co od krajského přeboru čekat, jaká je zde kvalita, proto bylo naším cílem hrát klidný střed tabulky,“ říká hrající vedoucí týmu Filip Vait. Jeho spoluhráči zažili v prvním kole doslova křest ohněm, na úvod je totiž hostil právě Rapid, který si zde testoval posily pro nejvyšší soutěž z Brazílie. „Bojovností jsme se soupeři určitě vyrovnali, byla ale znát větší herní sehranost domácích mladíků a jejich futsalové návyky. Také nám trvalo, než jsme si zvykli na to hrát v hale.“ V Děčíně totiž chybí vyhovující hala a okresní soutěže se tak hrají na venkovních hřištích. V krajském přeboru využívá Děčín azyl v Libouchci.

„Se současným postavením tabulce jsme spokojení jelikož 4. místo je nad naše očekávání. V kabině máme super partu a všichni se futsalem bavíme. Osobně bych si přál, aby byla v Děčíně sportovní hala, která by splňovala podmínky a mohli jsme hrát v našem městě, nicméně diváci za námi jezdí i do Libouchce,“ děkuje Vait fanouškům.

Směrem vzhůru postupně šplhají i další, například rezerva druholigového Baníku Chomutov, či béčko divizní Kadaně, které odkládalo řadu zápasů kvůli covidu. "Začátek sezóny byl pro nás katastrofální, kdy jsme se scházeli ve velmi okleštěné sestavě. Postupně ale hráči začali pravidelněji chodit a i díky tomu se postupně zvedáme," řekl předseda chomutovského celku Michal Nový.

Vyrovnanost soutěže podtrhuje fakt, že například sedmé Lovosice dokázaly doma obrat o body Tiradores (2:2), osmý Jirkov zase zdolal 8:4 rezervu Rapidu, zle zatápěl i vedoucímu Oldřichovu, který ho nakonec udolal těsně 5:4.

Ústečtí Tiradores porazili v pondělním utkání před objektivem Deníku Litvínov 10:4 a vrátili se na druhou příčku vyrovnané tabulky. Z ní stíhají lídra z Oldřichova, oba celky si to rozdají ve vzájemném zápase už 23. ledna v Krupce, kde hraje své domácí zápasy vedoucí tým soutěže.

Domácímu celku výrazně pomohla střelecká potence Jakuba Seidla, jenž zaznamenal hned čtyři branky. Hattrick si připsal Dominik Dvořák, dva góly Lukáš Mach, poslední trefu obstaral Pavel Švanda.

„Díky našim chybám v obraně se hosté dokázali v první půli držet na dostřel, naštěstí jsme na každou jejich branku dokázali vždy reagovat a opět odskočit. V závěrečné desetiminutovce jsme ale dokázali přidat další góly, kontrolovali jsme hru a zápas jsme dohráli tak, jak jsme potřebovali. Každopádně těch chyb vzadu bylo tentokrát opravdu dost a v dalším kole s Oldřichovem by se nám to mohlo vymstít, takže se v tomto budeme muset zlepšit,“ řekl autor čtyř ústeckých tref Jakub Seidl, jemuž na poslední zásah nahrával teprve sedmnáctiletý odchovanec Tiradores Dominik Maňkoš.

Druhé pondělní utkání nabídlo litoměřické derby, Roudnice v něm zdolala Killers Lovosice 6:3, přeskočila svého soka v tabulce a posunula se na pátou příčku. Ostatní zápasy se dohrávají ve zbytku týdne.



Futsal, krajský přebor, 13. kolo:

FC NY Tiradores Ústí nad Labem vs FŠ Litvínov 10:4 (4:2)

Branky a nahrávky: 3. Seidl J. (Guth), 11. Dvořák D., 16. Švanda (Seidl J.), 21. Dvořák D., 29. Mach, 32. Seidl J. (Guth), 36. Mach (Dvořák D.), 40. Seidl J. (Guth), 43. Dvořák D. (Mach), 50. Seidl J. (Maňkoš) – 5. Liška, 19. Biely, 34. Liška, 38. Hlaváček.

Rozhodčí: Lutka, Nový. ŽK: 0:1. Hráno bez diváků.

Tiradores: Skála – Seidl M., Guth, Švanda, Seidl J. – Vondráček, Dvořák D., Šmejkal, Mach – Maňkoš. Trenéři: Stíbal, Brzák, Běhounek.

FŠ Litvínov: Brejchal – Liška, Forman, Biely, Hlaváček, Polívka, Charazma, Salák.





# Název týmu Z V R P skóre B 1 TJ Oldřichov 10 8 1 1 59:22 25 2 FC NY Tiradores Ústí n. L. 9 6 2 1 44:22 22 3 FC Rapid Ústí n. L. B 10 6 1 3 42:35 19 4 Futsal Děčín 10 6 1 3 56:51 19 5 SK Roudnice n. L. 11 5 2 4 51:32 17 6 FC Baník Chomutov B 10 5 1 4 38:50 16 7 FC Killers Lovosice 11 4 3 4 45:38 15 8 SK Ervěnice-Jirkov 11 3 3 5 43:50 12 9 FC Betis Kadaň B 7 2 0 5 29:38 6 10 FŠ Litvínov 10 1 1 8 28:59 4 11 Svarog FC Teplice B 11 1 1 9 34:72 4

*aktuální tabulka k 11. lednu 2022

*aktuální výsledky na www.futsalusti.cz