Čtyři etapy místo pěti, jiné trasy, v čele nový organizační tým. Ano, mezinárodní cyklistický závod Tour de Feminin, který měl na programu už 33. ročník, získal nový kabát.

Jan Novota, předseda organizačního výboru, přiznal, že akce byla úspěšná. Přesto je stále hodně věcí, které je potřeba vychytat.

„Je potřeba, abychom se tolik nenadřeli. Do budoucna je také velkým cílem sehnat další sponzory. Jinak to byl úspěšný ročník,“ přiznal v rozhovor pro Deník Jan Novota.

Jak byste se zhodnotil letošní Tour de Feminin?

Pro mě byla první, na to se nezapomíná. Byla náročná a úspěšná. Ze strany diváků, týmů, médií nebo komisaře máme pozitivní ohlasy. Na druhou stranu nám pokulhává ekonomika, to je ta odvrácená stránka. Musíme se snažit do dalších let, abychom nebyli v minusu.

Zmínil jste, že to byla náročná akce. Kolik času vám to sebralo?

Není to jenom o těch čtyřech závodních dnech. První schůzka proběhla loni v říjnu. Do dubna to bylo vždy pár hodin, pak už to bylo drsnější. Zabralo to osm a více hodin. Nemáte čas na práci, rodinu, další koníčky. Věřím tomu, že další ročníky budou lepší a lepší. Vychytáme chyby, rozdělíme lépe činnosti na jednotlivé osoby. Někteří se opravdu nadřeli, to není žádoucí.

Celkovou vítězkou se stala Britka Joscelin Lowden. Překvapilo vás to?

Ani ne. Joscelin má na svém kontě řadu zajímavých úspěchů z jedničkových závodů. Navíc po sobotní etapě předvedla krásnou scénu.

Jakou?

Žlutý trikot měla před nedělí naše kamarádka Corina Lechner. Joscelin šla zrovna okolo a pokorně se na ni podívala. Bylo to něco ve smyslu – užij si to, zítra si ten trikot vezmu zpátky. A stalo se.

Dobře to měla rozjeté Nikola Nosková, před poslední etapou byla devátá. V neděli ale ze závodu odstoupila. Proč?

Tohle nás hodně mrzí. S Nikčou jsme se denně bavili, držela český dres, myslím si, že mohla zaútočit na TOP 3. Ačkoliv jsme měli trať dobře připravenou, vstoupila do toho příroda. Po sobotní bouřce na nejužší uličce čouhala větev. Nikča do ní narazila, spadla, odřela si koleno. Věděla, že ta ztráta narostla. To ji zlomilo a odstoupila. Opravdu velká škoda.

Nejlepší Češkou v konečném pořadí tak byla Tereza Neumanová, která dojela na 21. místě.

Terka už před startem zvěstovala, že se potřebuje rozjet kvůli Tokiu. Nechtěla moc riskovat, nezapojovala se do riskantních záležitostí. Své si splnila.

Vy jste si prožil osobní úspěch v první etapě, kterou ovládla Vittoria Bussi z Itálie. Tedy závodnice, která hostovala ve vašem týmu MIX Team CykloTrener.

Parádní úspěch, příjemně mě to zaskočilo. Občas se stane, že se přihlásí individuální cyklistka, která nepatří do žádného týmu. V tom našem vzniklo jedno místo. Ani jsem netušil, že Vittoria je držitelkou rekordu na hodinovce. Pak se ukázalo, o jaké zvíře z Itálie šlo. Každopádně jsem byl moc nadšený.

Co je podle vás potřeba do dalších let zlepšit?

Máme dva základní cíle. Co se týče organizace, tak podle mě není co vytknout. Musíme si ale zjednodušit práci. Jsem zkušený organizátor, přesto jsem nevěděl kde, co, jak. Je potřeba být efektivnější. Nemůžeme být tak zdrchaní jako teď.

Druhým bodem budou asi již zmíněné finance?

Rozhodně. Je to strašně drahá záležitost. Naší ostudou je, že si týmy musí platit stravu a ubytování. Jenže na to je potřeba sehnat milion. My ten milion potřebujeme na samotný závod. Riskli jsme to a měli to v plné palbě. Takže živé přenosy, velkoplošné obrazovky. Bylo to hezké. Teď už je pouze na nás, abychom se prezentovali a díky tomu sehnali více peněz.

Měl jste možnost letošní ročník konzultovat s Jiřím Víchem, po kterém jste celou organizaci přebral?

Po vyhlášení proběhla veřejná děkovačka, byla tami Simona Davídková. Poděkoval nám. Delší rozbor by byl lepší někde u čaje nebo kávy. Pana Vícha jsme chtěli do Tour zapojit, ale zároveň ho nechtěli zatěžovat. Jezdil v autě, předával ceny. Myslím si, že byl spokojený.

Co říct na závěr?

Je potřeba si odpočinout, trochu se srovnat a nadechnout se do další práce. Po sobotě, když jsme padali doslova na ústa, jsme měli jeden poznatek. Je to náročné akce, ale nikdo nechce, aby skončila.