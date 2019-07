Na které úspěchy jste opravdu pyšný?

Jsem pyšný na všechny, kteří se postaví na startovní čáru a běží. Je jedno, zda to je „pouťák“, nebo „republika“.

Máte spočítáno, kolik závodů jste absolvovali? Jezdíte na každé, když to jen jde, nebo si vybíráte?

Hodně. Závody vybíráme podle termínovky. Tak, aby to sedělo do našeho plánu.

Jak bude vypadat léto závodníků? Mají během prázdnin volněji, nebo jsou stále závody, tréninky? Plánujete i nějaké soustředění?

Prvních čtrnáct dní v červenci měli atleti odpočinek. Od 15. začal trénovat ročníky 2006 a starší, a to čtyřikrát v týdnu. Od 2. srpna se přidají ročníky 2007 a mladší. Soustředění máme dvě. Koncem července v Krkonoších a koncem srpna v Krušných horách. Docela se na ně těším, a to ze dvou důvodu; že stmelíme kolektiv a osobně si odpočinu. A co se týče závodů, tak starší atleti vyběhnou koncem srpna.

Jak dlouho vlastně AK při ZŠ funguje?

Od září začneme desátou kapitolu. Začátky nebyly jednoduché, měli jsme málo členů, ale postupně jsme rostli. Jenže jsme měli problém v tom, že po ukončení základní školy nám atleti odcházeli na střední školu a také ukončovali členství u nás. Docela mne to mrzí, neboť jsem měl myšlenku, aby dál pokračovali nějakým způsobem, tj. aby dál závodili, trénovali, vedli klub… Nyní je situace u nás jiná. Vedeme klub tak, že „tlačíme“ atlety do výkonnosti a jsme smířeni s tím, že nám po ukončení základky atleti odcházejí. Bohužel po těch letech zkušeností s odchody to jinak mít u nás nastavené nemůže mít.

Jaké máte na ZŠ zázemí a kde všude trénujete?

Na „sedmičce“ máme skvělé zázemí. Poděkování určitě patří ředitelce školy Mgr. Radce Dinkové, která nám ve všem dává „zelenou“ a podporuje nás. Trénujeme nejen na naší základně, ale i v parku a i využíváme ovál na „trojice“. I zde bych chtěl poděkovat, konkrétně vedení školy, že nám umožňuje trénovat na jejich hřišti. Dále jezdíme trénovat i na Podlesí, kde hlavně běháme delší výběhy a kopečky.

Působí v oddíle i děti, které chodí do jiných ZŠ?

Působí a nevím, proč máme „nálepku“, že k nám nikdo další nemůže z jiných škol.

Jakou vlastně máte konkurenci v okolí?

Konkurence? Bílina, Chomutov, Ústí nad Labem,… Je velká a je dobře, že je. Spolupracujeme s Ústím a hlavně s oddílem AC TEPO Kladno, kde si myslím, že je to vstupenka do velké atletiky.



Jaké máte zkušenosti s atletikou coby aktivní závodník? A jak jste se dal na trenérskou dráhu? Bylo to hlavně proto, že jste vedl svého syna?

Běhám od svých šesti. Do 14 let jsem běh kombinoval s fotbalem v Domoušicích. Zkušenosti jsem získal v Kladně, kde jsem studoval Sportovní gymnázium. Další zkušenosti jsem získal na vojně, kde jsem byl v Dukle Praha a poté v Kutné Hoře. Zkušenosti jsem dostal i od svého bratra, který byl v dorostu a juniorech skvělým osmistovkařek; bohužel ho zdravotní problémy zastavily v dobře rozjeté kariéře. Co se týče trenérské dráhy, tak určitě pro mne byl impuls syn.

Jaké to vlastně je trénovat syna? Snažíte se být přísnější než na ostatní, abyste pak nemusel od ostatních poslouchat, že mu nadržujete?

Není to jednoduché. Je pravdou, že mi to někdy vyčte, ale je nad věcí a doma si o tom povídáme, takže to klape.

Od kolik let můžete dítě, mladého sportovce, opravdu drilovat? S těmi nejmenšími to nemá smysl, že? Tam to musí být hlavně zábava.

Určitě máte pravdu, že s nejmenšími to musí být hlavně hra, s tím souhlasím. Dril? Záleží na vyspělosti jedince. Je to hrozně složité, neboť tělo atleta ve 14 letech může vypadat, jako tělo atleta, když mu je 18 let, ale může to být i naopak. Každopádně osobně vše dělám s citem, tak, abych věděl, že máme rezervu.

Jakým způsobem se snažíte trenérsky vzdělávat? Chodíte na různé semináře, školení, sledujete nové trendy tréninku na internetu?

U této otázky musím odpovědět, že nesleduji druhé a nekopíruji nikoho. Mám svoji vizi a tou jdu.

Dbáte u svých svěřenců i na stravu? To často bývá problém, mladí ještě tolik nechápou, jak je důležitá.

Nedbám. Ba naopak si rýpnu, zda-li měli k obědu kachničku. (smích) Stravu by měli všichni řešit v dospělosti, ne v mládežnickém věku!

A jak nahlížíte na školní úspěchy? Platí třeba to, že když nemá sportovec dobré známky, nejede na akci?

Co se týče školních akcí, tak tyto podporujeme a jsme rádi, že se jich naši atleti z klubu účastní. A co se týče známek, tak u nás v klubu jsou atleti, kteří mají výborné známky. Určitě bych nikomu nic nezakazoval, i kdyby měl někdo špatné známky.

Je pro vás fyzicky náročné trénovat s dětmi? Jsou raději, když vše děláte s nimi, když jdete příkladem, než kdybyste se jen díval?

Osobně si chodím na tréninky odpočinout. Je lepší, když s trenérkami s atlety trénujeme, jsme součástí skupiny a vtáhne nás to do dění tréninku, kde se atletům věnujeme na sto procent a jsme schopni lépe reagovat na otázky, problémy,…

Jaké je vaše civilní povolání a co rád děláte ve volném čase, pokud ten čas je?

Volný čas? Je ho málo. Když jej mám, tak se jdu proběhnout nebo relaxuji na zahradě. Jinak pracuji u policie v Lounech.

Pořádáte seriál závodů na Lounsku. Jak jste spokojeni s tím, jaký je o něj zájem? A jaké všechny závody obsahuje? Bude do dalšího ročníku nějaká změna?

Pořádáme Lounský běžecký pohár a chystáme se na další ročník. Pohár jsme zúžily na tři závody - Běh okolo Pravdy, Ránská hora a Májový běh v Lounech, a to z důvodů finančních. S účastí jsme spokojeni. Na závodech se pohybuje přes sto startujících účastníků, což si myslím, že je super, neboť v okolí se pořádají v době, kdy mi pořádáme závody další závody, takže opravdu spokojenost.

Autor: Ondřej Holl