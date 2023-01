Ani první část třetí čtvrtiny nevyšla domácím podle představ. Opět přišly dva tříminutové střelecké výpadky a Teplice šly do vedení 42:23. Pak se však hráčky Loun chytly a začaly bodové manko umazávat. Nejlépe se jim povedla závěrečná desetiminutovka, ve které se dostaly na rozdíl devíti bodů, ale více už to nešlo. V poslední minutě pak hotující Eisnerová proměnila dva trestné hody a pak ještě stejná hráčka pečetila výsledek posledním košem utkání.

Trenér domácích Martin Hostouš slavil narozeniny a ačkoli jeho svěřenkyně prohrály, byl s jejich výkonem spokojen. „Konečně jsme narazili na někoho, kdo nás prověří. Soupeřky mají ve svém středu bývalé hráčky extraligy. Pro naše mladé hráčky je to to nejlepší, co jim můžeme dát. Posílat jim sem takové soupeře. Prohra o třináct bodů je dobrý výsledek. Bohužel, vstupy do utkání máme vždy vlažné, ale určitě je tu spokojenost s výkonem mladých hráček. Výkon Kučerové, nebo Proškové, které vyšší soutěže hrály je samozřejmý. Měli jsme dnes hodně ztrát, což je dáno tím, že soupeř hrál agresivně a naše děvčata se trochu zalekla a přicházela pak snadno o míč. Já osobně nemám problém s takovouto prohrou. Je to lepší, než vyhrát o 80 bodů, když je to utkání o ničem a nic nám nedá.“

BA Louny - BK Teplice 47:60 (11:14, 19:30, 32:46)

BA Louny: A. Džurdženíková 14 (2x 3 body), Planičková 13, Prošková 6, Kučerová 6, Hvězdová 4, Vondráčková 3, T. Džurdženíková 1, Polcarová, Hostoušová, Ivanovičová.

BK Teplice: Součková, Hosnedlová, Klementová, Šeflová, Kloudová, Kloboučková, Nováčková, Eisnerová, Kadrmasová, Kozáková, Čechová.

Jaroslav Tošner