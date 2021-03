Pan play off jde do boje. Začíná vyřazovací část sezony hokejové extraligy a Vladimír Růžička, bard mezi českými trenéry, je ve svém živlu. Kam to dotáhne jeho Hradec Králové, jenž se potká v prvním kole s Litvínovem?

Je vám přičítána věta: Hokej se hraje až v březnu. Tedy v play off. Řekl jste ji opravdu?

Teď všude čtu, že jsem ji řekl, ale nevím to přesně (směje se) Hlavně to říkají hráči. V základní sezoně můžete vyhrát všech padesát dva zápasů a pak vylétnete v prvním kole… Začíná se od nuly. Je úplně jedno, jestli měl někdo sto bodů a někdo padesát.

Cítíte napětí? Bylo ve vás už v hráčských dobách?

Teď to všechno začne. Když jsem začínal v lize, play off ještě nebylo. Až později. Ale já ty zápasy miloval. Jde o všechno, jedna chyba může rozhodnout celou sérii. Play off je neskutečné, jen je škoda, že letos bude bez diváků.

V lize máte jako trenér přes tisíc zápasů. Překvapí vás vůbec ještě něco?

Jo, trénuju docela dlouho. (usmívá se) A vidíte, přišla letošní sezona bez diváků. To jsem fakt nečekal. Ale je pravda, že zkušenosti se hodí. Není mi čtyřicet, vím, co čekat. Vím, co na mužstvo v play off funguje, co potřebuje. Zkušenosti často rozhodují.

Se Slavií jste jako trenér vyhrál extraligu dvakrát. Máte nějaké nezapomenutelné play off?

Samozřejmě, především na ta vítězná. A naopak vůbec nerad vzpomínám na finále, kdy jsme prohráli se Spartou. Jste ve finále, to je hezký, ale pak stojíte na druhé straně. To fakt hezký není…

Zahrál i odtrénoval jste také baráž o udržení extraligy. Je to ještě horší?

Úplně nejhorší. Každý zápas na krev, to je stejné jako v play off. Ale v něm, když vypadnete, tak se v uvozovkách nic nestane. Jenže v baráži můžete sestoupit, což srazí celý klub.

Existují hráči pro play off? Borci, co se probouzí v březnu?

Říkám, že jsou tři typy hráčů. Zaprvé ti zápasoví. V tréninku vypadají normálně, ale najednou se pískne a oni jsou perfektní. Pak tréninkoví. U nich je to naopak. No a pak kluci pro play off. Víc je bere, jsou vidět.

Máte příklady?

Hlavně ze Slavie. Obránci Petr Kadlec, Honza Hejda, útočníci Pepa Beránek, Michal Sup, Michal Vondrka, Roman Červenka. Ti se nikdy nepodělali, v play off byli nejlepší.

Tihle chlapi byli prostě dobří, je to tak?

Přesně. Je to vidět, jsou to hráči, co něco dokázali.

Kdo je podle vás favorit letošního play off? Sparta, vítěz základní části?

Jednoznačně. Ale pozor: Teď to musí potvrdit.

Před sezonou jste řekl, že má Hradec lepší mančaft než Sparta.

V tu dobu jsme měli obránce Filipa Hronka. Oni přes sezonu posilovali, hlavně o Sobotku. Kdyby nepřišel, jsou jinde. Prohráli jsme s nimi všechny zápasy, ale měli jsme na ně. Extraliga je neuvěřitelně vyrovnaná. Každý může porazit každého.

Druhý do party je Třinec. Může ho srazit fakt, že tragicky zemřela manželka kapitána Petra Vrány?

Nerad o tom mluvím, je to strašná věc. Vliv to mít může.

Na startu play off vás čeká Litvínov, kde jste v šestnácti začal hrát ligu. Je to pro vás pořád „jiný“ soupeř?

Přišlo mi, že si nás vybrali. Na poslední utkání ve Zlíně jeli bez prvního útoku. Ale nemyslím si, že to je dobře. Není čas si vybírat.

A k vašemu vztahu k Litvínovu?

Vždycky, když zaparkuju před tím stadionem, tak se mi vybaví vzpomínky. Stadion mě vždycky osloví, projede mi před očima, co jsem tam zažil. V Litvínově jsem se přece všechno naučil.