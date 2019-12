Patří do motýlkářské špičky! Žatecká plavkyně Lucie Svěcená to opět potvrdila na evropském šampionátu v krátkém bazénu v Glasgow. Přesto po dvou semifinálových účastech úplně štěstím nezáří, chce výš. Chce zaútočit na účast pod pěti kruhy v Tokiu.

Lucie Svěcená. | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

„Jsem s Evropou spokojená i nespokojená,“ usmívá se Lucie Svěcená. V Glasgow dohmátla na 13. pozici na 100 metrů motýlek a 14. na motýlkářské padesátce. „Když jsem na Evropu odjížděla, čekala jsem více. Ale zase kdyby mi po letní sezoně někdo řekl, že takhle poplavu, že se dvakrát dostanu do semifinále, nevěřila bych mu. Po ne úplně povedené letní sezoně jsou to krásné výsledky,“ vysvětluje žatecká plavkyně, která v minulých letech několikrát dokázala nakouknout už i do světových a evropských finále.