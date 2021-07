Vzpomínáte si na US Open v roce 2016? Do finále dámské dvouhry se tehdy v New Yorku probila nastupující hvězda světového tenisu Karolína Plíšková, když po cestě mj. vyřadila obě sestry Williamsovy.

Vytáhlá Češka s dělovým servisem sice v zápase o titul nestačila na zkušenější Angelique Kerberovou, ale všichni experti se shodovali, že grandslamový triumf je pro Plíškovou jen otázkou času. Svět jí ležel u nohou…

Jenže roky ubíhaly a onen vysněný velký titul ne a ne přijít. Až po sedmnácti dalších grandslamech přišel Wimbledon 2021, na němž Plíšková znovu vystřelila až do finále. Početnému sboru pochybovačů nyní nezbývá než tiše žasnout.

„Spousta lidí mě odepsala,“ řekla Plíšková na tiskové konferenci po semifinálové výhře nad Arynou Sabalenkovou. „Moc lidí už mi nevěřilo. Někteří ano, rodina, kamarádi, můj tým. Ale jinak ne. Říkali si – jo, tak to už je konec. Mě to ale ani na vteřinku nenapadlo.“

Má pořád co nabídnout

Plíšková byla vždycky svá. Během uplynulých let si vyslechla stovky nejrůznějších rad, doporučení a názorů. Slýchala, jak se na dvorci špatně pohybuje. Že musí do hry vkládat víc emocí. Že příliš často střídá trenéry.

A něco na tom bylo, ovšem Plíšková na podobné názory nikdy moc nedala. Věřila své cestě, kterou se protloukala přes všechny vrcholy a pády. Teď je krůček od wimbledonského titulu, byť v posledních měsících na kurtech rozhodně nezářila.

„Taky jsem mívala obavy. To má asi každý, když se nedaří. Já jsem ale dokázala, že mám pořád co nabídnout. Vyplatilo se mi, že jsem vydržela, i když jsem na to finále čekala tak dlouho,“ těší teď devětadvacetiletou tenistku.

Na řadě je Bartyová

Grandslamy jsou zvláštní fenomén. Můžete – tak jako Plíšková – vyhrát spoustu turnajů a stát se i světovou jedničkou, ale bez titulu z „velké čtyřky“ to jaksi pořád není ono. Toho si je teď Plíšková vědoma mnohem víc, než před pěti lety ve Flushing Meadows.

„Ta situace je totálně jiná. Tehdy jsem byla free a nikdo ode mě nic nečekal, teď musím pořád něco dokazovat, a nejen sama sobě. O to je to cennější,“ prohlásila česká tenistka, která se po Wimbledonu bryskně vrátí do první desítky WTA, kterou nedávno opustila.

Málokdo čekal, že právě na londýnské trávě, která jí nikdy moc nesvědčila, bude podávat tak skvělé výkony. Třeba její bitva s běloruskou silačkou Sabalenkovou byla opravdovou oslavou tenisu. Krásný zápas, který vyšperkovalo nebývalé množství dvaatřiceti es.

32 aces in one match!



The most in a ladies' match at The Championships since records began…

„Snad se mi to povede i v sobotu,“ vyhlíží už finále proti Ashleigh Bartyové. S aktuální světovou jedničkou hrála sedmkrát a jen dvakrát zvítězila. Letošní Wimbledon však jako by Plíškové přidal křídla…