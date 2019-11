„Gratuloval mi k výkonu a popřál hodně štěstí do další kariéry,“ prozradil nadšený odchovanec chomutovského Baníku, který si právě proti Portugalsku odbyl svou premiéru v seniorské reprezentaci.

Česká republika na turnaji v Portugalsku, který byl kvalifikací do další fáze o postup na světový šampionát, postupně porazila Německo a Lotyšsko. Před závěrečným duelem s domácím týmem měla postup v kapse. Krátce před poločasem se při brance Ricardinha zranila brankářská jednička Libor Gerčák, do brány tak musel náhradník Hůla.

Benjamínek národního týmu letěl do Portugalska na poslední chvíli, trenér Tomáš Neuman se totiž při zranění dvojky Ondřeje Vahaly rozhodl nominovat i třetího gólmana. Ukázal na Hůlu, který už měl reprezentační zkušenosti z U21.

Najednou se ale místo zraněného Gerčáka musel postavit Ricardinhovi &spol. „Nemohl jsem tomu uvěřit. O něčem podobném jsem snil od malička. Říkal jsem si, že nemám co ztratit. Naštěstí se mi povedl první zákrok, začal jsem si věřit. Já se totiž bál, že dostanu z první střely gól,“ přiznal teplický mladíček.

V následujících dvaceti minutách kapituloval jen jednou, při čtvrté brance Portugalců hráli Češi power play. „Do prázdné branky dával gól právě Ricardinho. Mně ho nedal. Chytil jsem mu všechny jeho pokusy, to mě moc těší,“ pýřil se pýchou. „Být povolaný do reprezentace a zahrát si proti Portugalsku, Ricardinhovi, to je pro mě odměna za dosavadní práci a také motivace do té další! Budu moc rád, pokud přijde v reprezentaci další šance!“

Hůlu, který chytá i ve fotbalové brance, hájí branku Perštejna, chválil také Neuman. „Viděl jsem jeho výkony proti špičkovým klubům, neměl jsem s jeho nominací problém, věřil jsem mu. Při svém mládí už je to komplexní brankář, může se jen zlepšovat. Proti Portugalsku potvrdil oprávněnost své nominace. Neměl žádné nervy, odchytal to skvěle, hrál oběma nohami.“

Hůla musel po návratu z Portugalska rychle přepnout do ligového režimu. Ve čtvrtek šel v první půli na Spartě po dvou gólech do branky místo Jeronima, Tepličtí nakonec prohráli vysoko 1:9. Mladý gólman na brankách vinu nenesl, naopak byl jediným hráčem Severočechů, který zaslouží pochvalu.

V úterý od 20.30 hostí Svarog v semifinále domácího poháru Chrudim. Je velmi pravděpodobné, že Michal Hůla začne v brance Teplic jako startér.