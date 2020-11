S velkou nadějí vyhlížejí rozvolnění protiepidemických opatření všechny sportovní kluby. Jiří Turek z lounské florbalové Lokomotivy nevěří, že by se v dohledné době začalo hrát. "Jsem realista," tvrdí o sobě. Ale měli bychom se všichni po fyzické stránce udržovat, ať pak nejsme tým buřtíků," usmívá se letní posila Loun.

Jiří Turek | Foto: archiv

Jak teď trávíte volný čas?

Trávím ho asi jako většina z nás, protože aktivit co můžeme, moc není. Takže práce, procházky s pejskem a Netflix. Co se týká přípravy už jsem byl párkrát běhat a jinak improvizace s cvičením doma. S hokejkou to bude po návratu obtížné.