Žatec – Anna Trnková (na snímku vlevo) vybojovala na mezinárodním poháru v twirlingu WBTF Dutch Open v Nizozemí dvě stříbrné medaile. Šampionátu se zúčastnilo 12 států a celkem 200 twirlerů. 15letá Trnková stejně jako loni reprezentovala Českou republiku a město Žatec v disciplíně solo v kategorii junior 2 level A a artistic solo – junior 2 level A.

Anna Trnková (vlevo) | Foto: soukromý archiv Anny Trnkové

„Sola se jí velmi povedla, vybojovala dvakrát stříbrnou medaili. Veliký posun u ní vidím ve zvládnutí vysokých triků, kde si je už hodně jistá, ale musíme zapracovat ještě na gymnastice. U asociace WBTF je totiž důležité právě skákaní arabů, čili přemetů a další akrobacie pod hůlkou. Naše země je členem zmiňované asociace teprve krátce, Anička před tím závodila u asociace NBTA, kde jsou tyto prvky v sestavách zakázané. Bude to pro ni obtížné, ale věřím, že to zvládne a ve Francii na srpnovém International Cupu a Grand Prix už je zařadí do svých sestav,“ říká maminka úspěšné sportovkyně Petra Havelková.

„Chtěla bych moc poděkovat městu Žatec za finanční pomoc, která nám umožnila startovat na tomto šampionátu, a samozřejmě trenérce Tereze Vimrové z Ostrova,“ přidává své díky.