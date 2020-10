Jakou jste zatím měli sezonu? Kterých úspěchů si nejvíc vážíte?

Než vypukla první vlna, tak jsme se zúčastnili Bohemia open. Z tohoto turnaje jsme přivezli několik medailí. Slovo sezona se asi použít nedá, ale mezi první a druhou vlnou pandemie, kdy se nám opět povedlo rozjet trénování, jsme se zúčastnili dětského a juniorského mistrovství republiky v kickboxingu. Ono také moc turnajů a soutěží kvůli covidu v kickboxu nebylo. Z tohoto mistrovství si vážím nejvíce zlaté medaile v juniorské kategorii Erika Greisigera a zlaté medaile v žákovských kategorií Alexe Králíka a Tobiase Greisigera.

Je něco, co se nepovedlo?

Především se nepovedl náš výroční 10. galavečer K1, MMA a boxu G-titan´s night 10, který téměř každý rok pořádám v Žatci v Lidovém domě. V každém zápase tam zápasí borec z našeho klubu G-titan, což je na české poměry a tak malé město dosti ojedinělé. Termín turnaje měl být 30. října , soupisku se zápasy mám rozdělanou a z části postavenou, ale podle denních zpráv v televizi je konání v nedohlednu.

Pozoroval jste na svěřeních, že by mohli být poznamenáni dlouhou jarní koronavirovou pauzou?

Bylo to samozřejmě znát. Hlavně při republikovém mistrovství, kdy se nám vytratila taková ta kolektivní bojovnost a soudržnost. Každý si odzápasil, co musel, ale že by se nechali přihlásit ještě do jiné kategorie ve stejné váze? To nechtěli. Neměli jsme ani moc natrénováno.

V jakém počtu bojovníků v současnosti jste?

V současné době má dětská část oddílu, kterou vedu já, přes 50 registrovaných členů. Sekce dospělých, kterou vede Roman Šifalda, má asi 35 členů. Sekce MMA, kterou vede Dan Švestka, pak čítá asi necelých 20 členů. Oddíl boxu, který vede Láďa Naparovsky, který přímo pod náš oddíl nespadá, nicméně trénuje v našem gymu, má přes 40 členů.

Máte dobré podmínky k tréninkům?

Když jsem s kickboxem začínal v 90. letech, tak byly podmínky příšerné. Trénovali jsme na studených parketách, a to s jedním, nebo dvěma box pytli, které jsme přivazovali na kruhy a mlátili do přidělaných žíněnek na ribstolích. Tyto podmínky se mi povedlo vývojem času razantně změnit. Klub G-titan Žatec, který bude v příštím roce slavit již 15letou existenci, má vlastní gym-boxovnu, kterou jsme vybudovali ze staré kotelny. Na zemi máme tatami, všude zrcadla, pojezdové dráhy na pytle, abychom s nimi mohli libovolně manipulovat, a nový ring se spodní klecí, v kterém se může zápasit i MMA. Sice je stále co vylepšovat, ale díky dotacím a sponzorům mohou být naši svěřenci s naším zázemím spokojeni.



Nemuseli jste řešit nějaké výpadky v penězích od sponzorů?

Oddíl funguje hlavně díky členským příspěvkům, MŠMT, městu, kraji a podobně. Sponzorig mimo galavečerů nehraje až zas takovou roli.

Nyní přichází další pauza. Věříte, že bude jen 14denní, jak se avizuje?

Silně o tom pochybuji. Celý sport je kvůli tomu v úpadku. Nyní jsme byli v půlce přípravy na mistrovství republiky v Muay Thai.

Co by pro vás znamenalo, kdyby pauza byla delší?

Naši svěřenci mají nařízeno, aby si udržovali fyzičku, chodili běhat do parku a opakovali techniky, které znají.

Jaké významné akce by se měly konat v nejbližší budoucnosti?

Mělo se konat mistrovství republiky v Muay Thai a v únoru jsme měli namířeno do Itálie na mistrovství světa, ale kdo ví, co bude.