Dorostenci letos předváděli kvalitu, čím to bylo? VF: Když začnu od začátku sezony, čekala nás velká neznámá. Téměř celé jádro týmu přicházelo do dorostu ze starších žáků. Vzhledem k počtu bylo potřeba i doplnění kádru. Prošli jsme si také celkovým nastavením pravidel uvnitř týmu a cílů na sezonu. Kluci se s nastavením velmi dobře ztotožnili, takže jsme se mohli soustředit velmi brzo na ty florbalové věci jako systém a styl, kterým se chceme prezentovat. Dobré výsledky přikládám k pracovitosti kluků, ale také i využívání nových tréninkových procesů. (video, mentální tréninky atd.) Věřím, že i v nadstavbě předvedeme solidní výkony a dokážeme, že postup nebyl náhodný. MF: Za mě určitě je hlavním faktorem komunikace a nastavení v hlavách. Ať už na tréninku, na zápase tak i mimo florbal. Od prvního tréninku jsme si nastavili určitá pravidla a snažili se kluky připravit do čeho jdeme a jaký máme cíl. Povedlo se nám dotáhnout před startem soutěže tři kluky z Postoloprt a během sezóny nás posílili další dva. Koncem roku nás sice opustil jeden z tahounů, ale s odstupem času si myslím že to ostatním klukům prospělo a začali rozhodovat zápasy sami.

Podpora sportovišť je dobrá, plácky na čutání ale chybí

Kdo má hlavní slovo?

VF: Tak určitě, za mě máme s Michalem dost podobné názory, ať už při tvorbě tréninkových jednotek, nebo nějakých dlouhodobějších plánů. Menší rozdíl vidím maximálně při zápasech, kde já zastávám roli spíše hodnotitele hry a obrazu celého týmu a Michal pracuje s jednotlivci. Tím nám vzniká kvalitní sehranost a při rozhodování najdeme společně nejlepší variantu.

MF: Jak by řekl jeden legendární rozhodčí „oba stejně”. S Vencou máme shodné názory, a tak se asi nikdy nestalo, že by jeden nesouhlasil s druhým při nějakém rozhodování.

Co plánujete příští sezonu?

VF: Musím říct, že nám sezóna ještě zdaleka neskončila. Čekají nás dva nadstavbové turnaje a týden po druhém odjíždíme na Prague floorball cup do Prahy, kde změříme síly s celky mimo naši soutěž. Každopádně, do příští sezony se nám určitě cíle posunou na větší úroveň. Čeká nás brzká letní příprava a znovu se budeme snažit bojovat o co nejlepší umístění.

MF: To se uvidí podle toho jak dopadneme v nadstavbě. Určitě ale budeme chtít zopakovat letošní úspěch, i když nám sice někteří kluci odejdou do juniorů, tak se s tím budeme muset nějak poprat ale věřím, že to zvládneme.

Florbaloví dorostenci Lokomotivy LounyZdroj: Lokomotiva Louny

Jakou máte vizi?

VF: Určitě pokračovat v nastavené práci a zkoušet posouvat laťku výše, jak náplní tréninků, tak odborností. Zapracovat na nedostatcích a zaměřit se na vylepšování podmínek jak pro hráče současné, tak nastávající. Ve starších žácích vidím spoustu šikovných kluků, které určitě budeme zapracovávat do současných týmových pravidel a systému, aby byly připraveni. Věřím že florbal v Lounech má potenciál hrát v mužích ale i mladších kategoriích vyšší soutěže.

MF: Vést tým s kvalitními tréninky, které se přenáší do zápasů. Samozřejmě s vítězným koncem a stoprocentním výkonem. #nejsmekroužek

Jak se Vám spolupracuje s vedením?

VF: Vedení se nám s každým nápadem, nebo návrhem snaží vyjít vstříc. Komunikujeme na denní bázi o konkrétních postupech, jak zajistit co nejkvalitnější zázemí. Podporuje nás a za to jim patří velké díky.

MF: Během sezóny jsme museli řešit dost záležitostí, se kterými nám vedení pomohlo anebo vyšlo vstříc. Na první turnaj nadstavby v Lovosicích nám vedení zařídilo výjezd autobusem pro hráče s rodiči, za což děkujeme a těšíme se.

