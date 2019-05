Louny – Velká událost čeká Louny v září. Správa sportovních zařízení města Louny a oddíl házené TJ Lokomotiva Louny připravuje pro sportovní fanoušky lahůdku v podobě extraligového zápasu.

Litovel (v modrém) porazila Lovosice 28:27. V sobotu Lovci prohráli i v Kopřivnici - 23:30. Foto: Radek Hloch | Foto: Deník / VLP Externista

V sobotu 21. září by se v lounské hale měly ve vzájemném mistrovském souboji představit mužstva HK FCC Město Lovosice a KH Kopřivnice. Lovosičtí Lovci skončili v sezoně 2018/2019 na osmé příčce, v minulosti dokázali v nejvyšší tuzemské soutěži stanout „na bedně“, na titul ale nedosáhli. Kopřivnice má bohatou minulosti, v letošním ročníku se do bojů o medaile probojovat nedokázala. Ve čtvrtfinále se spolu utkaly právě Lovosice a Kopřivnice. Lovci vezli po první duelu na Moravu pětibrankový náskok, který ale v Kopřivnici nedokázali uhájit a čtvrtfinálovou sérii prohráli. (oh)