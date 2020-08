Slavia je nováčkem první ligy. Licenci na druhou nejvyšší soutěž získala od Košířů. V týmu má několik hráčů s extraligovými zkušenostmi, nejexponovanějším jménem je ale Pavel Pumprla, který byl kapitán české basketbalové reprezentace na slavném světovém šampionátu 2019, kde Česko skončilo šesté. S Pumprlou chce Slavia postoupit do NBL!

"I když jsem o projektu Slavie nic nevěděl, tohle by mohlo být něco zajímavého. Zaujalo mě to natolik, že jsem ochoten udělat úrovňově krok zpátky. Ale je to nějaká sázka na budoucnost, ač hráčská nemusí být příliš dlouhá, pořád mám na to, abych přispěl i herně," řekl na tiskovce Slavie Pumprla (34).

S Nymburkem získal šest titulů, nyní má před sebou velkou výzvu. "Chtěl jsem zase do týmu, který nebude prohrávat. Doufám, že se to bude dařit. Sestava na první ligu vypadá velmi slušně, snad tomu svou maličkostí taky přispěji. "Nemám přefouklé ego, dokážu skousnout na chvíli první ligu. V kariéře jsem dokázal to, co jsem si předsevzal. Nároďák, zahraničí."

Co ukáže Pumrpla & spol. v sobotu lounským fanouškům proti Vyšehradu?



Ondřej Holl