Už loni se lounská akce stala historicky prvním halovým turnajem, jenž je plnohodnotnou součástí Chance 3x3 Tour. Setkání hráčů basketbalu 3x3 pod severočeskou střechou má však už léty prověřenou tradici. Letos se hráči sejdou v městské sportovní hale už poosmé.



„Jsme hrdí na to, že náš turnaj je dlouhodobě nejlépe obsazenou indoor verzí basketbalu 3x3 v České republice,“ pochvaluje si Martin Jakeš, který stál u zrodu nyní již osmileté tradice a významně se zasloužil o posun turnaje do nejvyššího kvalitativního patra i oficiálně, když se stal součástí nejvyšší české soutěže Chance 3x3 Tour. Jakeš je ve vedení Basket Academy Louny, klubu, který úspěšně pracuje s mládeží.



První část turnaje hraného ve velikonočním čase proběhne už v pátek, kdy se utkají chlapecké i dívčí celky v kategoriích U10 až U15. Ve třech nejnižších kategoriích se mohou přihlásit i namixované týmy.



Hlavní program přijde na řadu v sobotu, to se utkají elitní týmy mužů. Dopoledne odstartuje klání 16 přihlášených týmů. Pozvání do Loun přijal mimo jiných i nejlepší český tým v trojkovém basketbalu 3x3 Humpolec Bernard. Dále dorazí špičkové celky z Německa, Slovenska, Polska, Srbska, Bosny a Hercegoviny nebo Lotyšska.



„Mám tu celkem tři národní týmy – český, německý a slovenský. Také ostatní zahraniční týmy patří mezi špičku ve své zemi a významně se podílí na navyšování národního rankingu důležitého pro účast na olympijských hrách,“ přibližuje Jakeš, jaká že 3x3 basketbalová smetánka se to v Lounech sejde.

Za tým Pražačka nastoupí i zřejmě největší osobnost turnaje Damir Krupalija. Dnes devětatřicetiletý rodák z Bosny v dětství tři roky žil v Česku a poté prožil úspěšnou kariéru, během které působil na univerzitě v americkém Illinois a poté v Polsku, Belgii, Francii, Španělsku nebo Řecku. Zahrál si v reprezentaci i v Eurolize a v roce 2003 byl nejužitečnějším hráčem finále polské ligy.



Jak je vidět, olympijská přítomnost mladého sportu láká i jména, která hrála anebo stále ještě hrají významnou roli v klasickém pětkovém basketbalu. Na rostoucí popularitu a kvalitu hry ukazuje i již zmíněné pestré zahraniční zastoupení na lounském turnaji.



Po tomto klání si dá 3x3 Central Europe Tour Tour dva týdny pauzu, bude se pokračovat na 1. máje v Bratislavě a 11. května v Praze dalším turnajem Chance 3x3 Tour. (red)