Tenisové soutěže se po koronavirové pauze rozjely naplno, a tak v uplnulých dnech uskutečnily severočeské přebory mužů a žen pod širým nebem. Jejich vítězové si zajistili postup na letní mistrovství republiky v Ostravě.

Tenis ilustrační snímek | Foto: František Géla

V Lounech byl v konkurenci 37 mužů nejlepší osmnáctiletý Matyáš Černý ze ST Most, který splnil roli nasazené jedničky. Odchovanec z České Lípy ve finále hladce přehrál o dva rok mladšího klubového spoluhráče Marka Havlíčka 6:0, 6:2. V semifinále měl Černý těžší práci s domácím Tomášem Musilem, kterého zdolal 6:4, 7:5. Havlíček v duelu o finále přehrál dalšího Mostečana Jiřího Kroužka 7:6, 6:3 a oplatil mu finálovou porážku ze severočeského přeboru dorostu. Třetí nasazený ústecký Jaroslav Vondrášek nestačil v osmifinále na Kroužka a turnajová dvojka liberecký veterán Lukáš Vojtěchovský prohrál ve druhém kole s dorostencem Hujem z Teplic. Čtyřhru jasně ovládli Matyáš Kroužek s Jaroslavem Vondráškem. Výsledky čtvrtfinálových dvouher: Černý (1. ST Most) - Laibl (Jirkov) 6:2, 6:4. Tomáš Musil (TK Louny) postoupil vzdáním Lukáše Musila (4. Hrádek nad .Nis.)., Kroužek (ST Most) - Mach (Frýdlant) , Havlíček (8.) - Hrubý (Zatec) 7:6, 6:3. Finále čtyřhry: Černý, Vondráček (1. TK Ústí n.L.) - Havlíček, Hovorka (Panorama Teplice) 6:2, 6:2.