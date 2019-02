Citová na trůnu vystřídala plavkyni Lucii Svěcenou, která skončila mimo stupně vítězů. Ve čtenářské anketě Sportovní hvězda Deníku ale dostala nejvíce hlasů, i ona mohla být nakonec spokojená. Do zaplněného divadla ale kvůli tréninku nedorazila.



V mládežnické kategorii jednotlivců po roce opět triumfovala kajakářka Lucie Nesnídalová. Také ona si svou cenu nemohla převzít, byla totiž na soustředění v Austrálii.



Úspěch Adély Citové se promítl i v kategorii kolektivů dospělých, kde pořadí ovládla společně se svými kolegyněmi Martinovskou a Jánskou. Sportovní aerobik tak v úterý vládl žateckému divadlu. Podobně úspěšný byl i žatecký plavecký oddíl nebo lounský cyklistický klub.

Dospělí jednotlivci:

1. Adéla Citová (sportovní aerobik) – Juniorský fitness klub Louny – Dokázala zvítězit na světovém šampionátu v nejprestižnější kategorii singl – ženy, zlato získala také na MČR. Na ME vybojovala stříbro. Byla také součástí tria, které vyhrálo MČR a ME, druhé bylo na MS.

2. Ondřej Vít (nohejbal) – NK Žatec – Opora žateckých nohejbalistů vybojovala dvě zlaté medaile na MS (singl, trojice). Na MČR v singlu i ve dvojicích skončil na 3. místě.

3. Roman Habásko (psí spřežení) – Podbořanský musher za polárním kruhem opět potvrdil, že patří do evropské špičky. V roce 2018 dokončil Finnmarkslopet – nejnáročnější klání psích spřežení v Evropě. Po čtyřech a půl dnech a 567 kilometrech dorazil do cíle. Vyhrál Šediváčkův long. Na ME ve sprintu bez sněhu dojel 4., na ME v dlouhých tratích, také bez sněhu, získal 1. místo. Dvakrát také získal titul mistra republiky.

4. Lucie Svěcená (plavání) – Jazzmani Žatec – Nejlepší česká motýlkářka současnosti opět potvrdila příslušnost k evropské a světové špičce. Na ME v krátkém bazénu dohmátla na 16. místě na 50 m motýl, na dvojnásobné trati byla 21. Na MS byla dvakrát na 23. pozici, přidala ještě 7. místo ve štafetě. Na MČR získala dvě zlaté medaile na 50 a 100 m motýl. V závodě světového poháru dokázala vybojovat 8. pozici na 100 m motýl, a 12. na 50 m motýl.

5. Vladimír Slanina (sjezd na divoké vodě) – Lokomotiva Žatec – Zlatý z MS ve sprintu družstev, 4. v individuálním sprintu a 6. v dlouhém sjezdu. Na světovém poháru v Bosně dojel 3. ve sprintu, v celkovém hodnocení byl na 5. pozici. Na MČR zvítězil ve sprintu, v Českém poháru mu patřilo celkové 2. místo.

Kolektiv dospělých:

1. Juniorský fitness klub Louny (sportovní aerobik) – Trio ve složení Eliška Martinovská, Karolína Jánská a Adéla Citová bylo první na MČR a ME, druhé na MS. Citová byla navíc první na MS a MČR a druhá na ME.

2. FK Seko Louny (fotbal) – Po podzimní části jsou lounští fotbalisté na prvním místě krajského přeboru. Získali 43 bodů ze 45 možných, suverénně vedou soutěž a sní o rychlém návratu do divize.

3. Basket academy Louny (basketbal) – Lounský tým mužů vyhrál loni Severočeskou ligu.

Mládež jednotlivci:

1. Lucie Nesnídalová (slalom na divoké vodě) – Lokomotiva Žatec – Na juniorském MS vybojovala zlato v závodě družstev, zlato má také z ME ze závodu družstev. Členka reprezentace dojela také v národním kontrolním závodě na 1. pozici.

2. Adam Seeman (cyklistika) – TJ Stadion Louny - Na MČR vybojoval dvě zlaté medaile, na silnici zvítězil v časovce, na dráze ve scratchi. Vybojoval také dvě stříbrné medaile (v závodě jednotlivců na silnici a na 500 m na dráze). Přidal také čtyři bronzové medaile – sprint, keirin, stíhací závod a stíhací závod družstev). Stal se vítězem celoroční soutěže Českého poháru kadetů na silnici. V cyklokrosu potvrdil, že patří k velkým nadějím. Prvním rokem ve starší kategorii kadetů dojel na MČR na 8. pozici. V celkovém hodnocení národního poháru mu patřilo 6. místo, v sezoně dojel i čtvrtý nebo pátý, stal se nejlepším závodníkem ročníku 2003.

3. Lenka Bešíková (plavání) – Jazzmani Žatec – Starší žačka vybojovala na MČR devět medailí. Čtyřikrát slavila titul, získala také tři stříbra a dva bronzy. Z oblastních přeborů získala šest zlatých a čtyři stříbrné.

4. Petra Helebrantová (atletika) – AK Louny – Starší žákyně vybojovala titul na MČR na 1500 m. Na mezistátním utkání pěti zemí v běhu na 2000 m byla čtvrtá.

5. Zuzana Porubčanová (atletika) – ASK Elna Počerady – Nadějná lounská atletka doběhla stříbrná na halovém MČR na 800 m. Byla také v semifinále na ME do 17 let.

6. Kristián Balon (plavání) – Jazzmani Žatec – Nadějný mladší dorostenec získal stříbro na MČR na prsařské padesátce, v létě byl na stejné trati čtvrtý. Přidal na republikových šampionátech ještě tři 5. místa a jednu 6. pozici. Na oblastních přeborech vybojoval pět medailí, z toho tři zlaté.

7. Pavel Jindřich (cyklistika) – TJ Stadion Louny – Nadějný lounský kadet vybojoval bronz na MČR v cyklokrosu, třetí byl také v celkovém hodnocení národního poháru. V něm dokázal dojet dvakrát 2., sedmkrát 3., ve všech závodech dojel v první pětce. Na MČR na dráze vybojoval zlato na 3 km družstev a bronz ve sprintu.

8. Jan Hřích (atletika) – AK Louny – Lounský starší žák vybojoval stříbro na MČR na 800 m, v hale na stejné trati doběhl pátý. Z krajských přeborů má čtyři zlaté (1500 m hala, 60 m, 150 m, 300 m).

9. Barbora Parmová (cyklistika) – TJ Stadion Louny – Z MČR si přivezla dvě zlaté (2 km, časovka dvojic) a tři stříbra (sprint, časovka, 3 km družstev)

10. Vojtěch Drda (kick box) - G-Titáni Žatec - Žatecký bojovník získal titul mistra republiky mezi muži do 60 kg v K-1, šampionem se stal také na MČR v lowkicku mezi juniory do 60 kg.

Kolektiv mládeže:

1. TJ Stadion Louny (cyklistika) – Lounské naděje v cyklokrosu, na silnici a na dráze posbíraly celkem 20 medailí z republikových šampionátů. Šest kovů bylo zlatých, sedm stříbrných a sedm bronzových.

2. Juniorský fitness klub Louny (sportovní aerobik) – Juniorské trio ve složení Naděžda Salačová, Karolína Švecová a Leontýna Benešová bylo třetí na MS, ME i MČR. Robí Ahmed v kategorii kadetů byl 2. na MČR a 3. na MS.

3. Basket academy Louny (basketbal) – Mladým basketbalistům se v Lounech daří. Kadeti i kadetky vedou nadregionální ligu.

Veterán – masters:

Vladimír Slanina st. (sjezd na divoké vodě) – Lokomotiva Žatec – Na světovém poháru ve Slovinsku dojel na debl kanoi na 5. místě, stejná pozice mu patřila v celkovém hodnocení. Na MČR vybojoval v soutěži družstev 3. místo.

Hvězda čtenářů Deníku:



Lucie Svěcená

Hvězda čtenářů Deníku mezi mládeží:



Lucie Nesnídalová